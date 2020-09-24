Спілка українських освітян діаспори проведе два конкурси, присвячені Лесі Українці

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) анонсувала проведення двох конкурсів для дітей і педагогів закордонних шкіл з нагоди 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці СУОД в Фейсбуці.

«Рік 2021 оголошений Роком Лесі Українки – у лютому ми будемо урочисто святкувати 150-річчя з дня народження нашої славетної поетеси. У зв’язку з цим Спілка українських освітян діаспори анонсує два нові творчі конкурси для вчителів та учнів українських закордонних шкіл», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, викладачів запрошують до участі в І Міжнародному конкурсі педагогічної майстерності «Найкращий урок з вивчення творчості Лесі Українки». Зауважується, що конкурс педагогічної майстерності з різною тематикою відтепер проводитиметься щорічно.

Для дітей пропонується Міжнародний конкурс дитячої творчості до Лесиного ювілею в номінаціях: вітальна листівка, лист до Лесі, відеопривітання Лесі.

Як повідомляється, конкурси стартують одночасно у Всесвітній день учителя, 5 жовтня 2020 року, а завершаться оголошенням переможців 25 лютого 2021 року, в день народження письменниці.

Усі деталі та умови будуть опубліковані на Фейсбук-сторінці СУОД 5 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, Товариство української культури в Угорщині оголосило конкурс «Наша Леся Українка» до 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Фото: Спілка Українських Освітян Діаспори