Спілка українських освітян діаспори проведе два конкурси, присвячені Лесі Українці

Спілка українських освітян діаспори проведе два конкурси, присвячені Лесі Українці

Укрінформ
Спілка українських освітян діаспори (СУОД) анонсувала проведення двох конкурсів для дітей і педагогів закордонних шкіл з нагоди 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці СУОД в Фейсбуці.

«Рік 2021 оголошений Роком Лесі Українки – у лютому ми будемо урочисто святкувати 150-річчя з дня народження нашої славетної поетеси. У зв’язку з цим Спілка українських освітян діаспори анонсує два нові творчі конкурси для вчителів та учнів українських закордонних шкіл», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, викладачів запрошують до участі в І Міжнародному конкурсі педагогічної майстерності «Найкращий урок з вивчення творчості Лесі Українки». Зауважується, що конкурс педагогічної майстерності з різною тематикою відтепер проводитиметься щорічно.

Для дітей пропонується Міжнародний конкурс дитячої творчості до Лесиного ювілею в номінаціях: вітальна листівка, лист до Лесі, відеопривітання Лесі.

Як повідомляється, конкурси стартують одночасно у Всесвітній день учителя, 5 жовтня 2020 року, а завершаться оголошенням переможців 25 лютого 2021 року, в день народження письменниці.

Усі деталі та умови будуть опубліковані на Фейсбук-сторінці СУОД 5 жовтня.

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Як повідомляв Укрінформ, Товариство української культури в Угорщині оголосило конкурс «Наша Леся Українка» до 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Фото: Спілка Українських Освітян Діаспори

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