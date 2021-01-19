Українське видавництво подарувало книжки громаді в Йорданії для нової бібліотеки

УКЦ «Українська хата в Йорданії» отримав книжки від Видавництва Марка Мельника (markobook) для нової україномовної бібліотеки, що створюється при цьому центрі.

Про це повідомляється на сторінці УКЦ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«ГО "Українська хата в Йорданії" висловлює подяку Видавництву Марка Мельника за подаровані книги для бібліотеки нашого центру. Це перше українське видавництво, яке за власною ініціативою вирішило подарувати книги для бібліотеки УКЦ "Українська хата в Йорданії". Завдяки вам наша громада, що проживає в королівстві, матиме змогу познайомитися з новинками української літератури», - йдеться у дописі.

Як зазначається, серед подарованих видань є книга сучасного письменника Романа Коваля «Жінки у визвольній війні», історичні книги про Голодомор, а саме «Голод 1946-1947 рр. в Україні: колективна пам’ять» та «Йосип Сталін - фельдмаршал Голодомору», а також видання під назвою «Жадання фронту», яку написав доброволець, військовий журналіст та засновник видавництва markobook Марко Мельник.

Крім того, перші літературні цеглинки також було закладено в скарбничку дитячої бібліотеки. «Щиро дякуємо за книгу "Неслухи і вередулі" авторства Лариси Ніцой», - зазначили в громаді.

Як повідомляється, «активісти українського культурного центру "Української хата в Йорданії" вирішили зібрати україномовну бібліотеку, аби українські емігранти та їхні діти мали змогу читати україномовні книги».

У громаді також зазначили: «ми плекаємо надію, що на наш заклик відгукнуться й інші українські видавництва, або просто небайдужі люди, які готові поділитися книгами з "Українською Хатою в Йорданії"».

Фото: Укрінформ, Ukrainian House in Jordan/Українська Хата в Йорданії