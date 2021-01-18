Мемуари українки з діаспори про війну, Голодомор та життя за океаном з’явилися в бібліотеці Солом'янки

Центральна бібліотека Солом'янського району м. Києва отримала примірник книги спогадів полтавки з Нової Зеландії Марії Креховець «Через вогонь над водою» про життя початку ХХ століття в Україні, громадянську війну, Голодомор та поселення за тисячі кілометрів від Батьківщини українською мовою.

Про це повідомляється на сторінці книгозбірні в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Пишаємося, що саме наша бібліотека першою в Києві має унікальну книжку "Через вогонь над водою", що наприкінці 2020 року побачила світ у видавництві "Коло" (Дрогобич)», - йдеться у дописі.

У бібліотеці подякували за подарунок упорядниці книжки, віцепрезідентці Світового конгресу українців (СКУ) в регіоні Південної півкулі, голові відділу «Мальви» Союзу Українок Австралії Наталії Пошивайло-Таулер.

Зауважується, що замовити книжку до прочитання можна, скориставшись електронним каталогом.

Як повідомляв Укрінформ, мемуари Марії Креховець раніше були опубліковані англійською мовою, їх переклав і видав син Марії Креховець Олег.

Історія спогадів їх авторки сягає багатьох десятиріч, розповіла Пошивайло-Таулер. Ще будучи молодою жінкою в таборі переміщених осіб (DP) біля міста Маґдебург в Німеччині, Креховець почала писати щоденники. І так рік за роком назбиралося 12 зошитів. В старшому віці українка надрукувала мемуари на друкарській машинці. А вже після смерті жінки в Новій Зеландії ці щоденники її чоловік Василь Креховець передав Пошивайло-Таулер.

«Моя місія - через унікальні мемуари полтавки пані Марії відкрити світу життя українки з початку ХХ століття на мальовничому полтавському хуторі через події громадянської війни, Голодомор, вивезення на роботи до Німеччини та поселення в Новій Зеландії», - зауважила віцепрезидентка СКУ.

За її словами, замовлення на книгу вже надходять з усього світу. Більше інформації про книгу, щодо оформлення передзамовлення тощо можна знайти на сторінці проєкту в Фейсбуці.

Пошивайло-Таулер в період 2010-2013 рр. була головою Об'єднання українців в Новій Зеландії (Північні регіони) і з тих часів знайома з історіями емігрантів, колекціями книг з таборів переміщених осіб та іншими пам’ятними речами.

Починаючи з початку 2000-х рр., віцероезидентка СКУ проводить дослідження на тему української імміграції до Нової Зеландії. Її першу розвідку на цю тему було надруковано у 2004 році, з тих пір публікації періодично з'являються в різних часописах.

Фото: Центральна бібліотека Солом'янки на Освіти,14а / Фейсбук, Книга Мемуарів - Через Вогонь Над Водою / Фейсбук