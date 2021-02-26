У Бейруті видали прозу Лесі Українки арабською мовою

Українське посольство в Лівані та українці в Лівані до відзначення 150-річчя з дня народження видатної української письменниці, поетеси, перекладачки та громадської діячки Лесі Українки видали перший том перекладу її прозових творів арабською мовою «Леся Українка. Прозові твори (1)».

Як передає Укрінформ, презентація книги відбулася в онлайн-форматі на сторінці Посольства України в Лівані у Фейсбуці.

Презентація відбулася в рамках відеоконференції, у якій, зокрема, взяли участь посол України в Лівані Ігор Осташ, Голова громадської організації закордонних українців «Громада українців Лівану» Ірина Жарамані, членкиня екзекутивного комітету СКУ Ярослава Хортяні, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Ірина Ключковська, викладач української мови в Лівані Ірина Тимофіїва та її учні, українці Лівану, поціновувачі Лесиного слова.

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«До ювілею посольство України в Лівані підготувало дуже багато цікавих подарунків Лесі Українці. Зокрема, це видання прозових творів Лесі Українки, які переклав Імадеддін Раеф», - зазначив під час виступу посол України в Лівані Ігор Осташ.

Посол нагадав, що наряду з перекладом творів Лесі Українки, Імадеддін Раеф раніше переклав на арабську інших класиків української літератури, зокрема, Івана Франка та Агатангела Кримського.

Український дипломат зазначив, що на даний час Імадеддін Раеф працює над перекладом на арабську мову українського поета та дисидента Василя Стуса.

Пан посол також повідомив, що українське диппредставництво в Лівані планує працювати далі над промоцією Лесі Українки в арабськомовному світі.

«Ми працюємо зараз над продовженням і сподіваємося до кінця року видати та другий том перекладу прозових творів Лесі Українки», - анонсував пан Осташ.

Він також подякував за сприяння у виданні книги МЗС України, громаді українців Лівану, видавництву «Мусава ель-Арабі», а також «нашим учасникам цього дійства».

У своєму виступі членкиня екзекутивного комітету СКУ Ярослава Хортяні наголосила на важливості злагоджених дій та «системної роботи» українського посольства та громади українців у Лівані у контексті досягнення таких проукраїнських результатів, як, зокрема, видання книги арабською мовою «Леся Українка. Прозові твори (1)».

Нагадаємо, провідна ліванська арабомовна газета «Ан-Нагар» («День») опублікувала до 150-річного ювілею Лесі Українки статтю надзвичайного і повноважного посла України в Лівані Ігоря Осташа.

Фото: Посольство України в Лівані