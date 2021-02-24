У Лівані провідна газета опублікувала статтю до 150-річчя Лесі Українки

Провідна ліванська арабомовна газета «Ан-Нагар» («День») опублікувала до 150-річного ювілею Лесі Українки статтю надзвичайного і повноважного посла України в Лівані Ігоря Осташа.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Стаття має назву «Леся Українка й арабський світ». Матеріал вийшов як у паперовому, так і електронному варіанті газети.

Фото: Ігор Осташ / Фейсбук

Зауважимо, що 25 лютого з нагоди святкування 150-ї річниці з дня народження видатної української письменниці, поетеси, перекладачки відбудеться онлайн-презентація виданої в Лівані арабомовної книги «Леся Українка. Прозові твори (1)».

У презентації візьмуть участь посол України в Лівані Ігор Осташ, українська письменниця Марина Гримич, голова громадської організації закордонних українців «Громада українців Лівану» Ірина Висота, перекладач книги та ліванський письменник Імадеддін Раеф, викладач української мови в Лівані Ірина Тимофіїва та її учні, українці Лівану, поціновувачі Лесиного слова.

Нагадаємо, у Хорватії випустили книжку професорів Загребського університету Lesja Ukrajinka i kultura ukrajinske moderne («Леся Українка і культура українського модерну».

Як повідомлялося, 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.

У діаспорі цю дату відзначать педагогічними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.

Фото: annahar.com