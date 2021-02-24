У Києві відкрилася виставка «Леся Українка - лицарівна Belle Epoque»

У столичному Victoria Museum відкрилася виставка «Леся Українка - лицарівна Belle Epoque» до 150-річчя від дня народження видатної поетеси.

Експозиція створена спільними зусиллями засновниці музею Вікторії Лисенко та історика моди Мирослава Мельника, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Леся Українка – дуже глибока, яскрава, сильна особистість, але її образ у наших уявленнях шаблонний та сплющений. Він обмежений патріотичністю та українськістю. Коли ми створювали виставку, головним завданням було додати глибшого об‘єму її образу. Через європейську моду Belle Epoque ми хотіли показати, що Леся Українка – постать світового масштабу, чий образ відповідає іконам стилю 19-го століття", – розповів Мельник.

За словами Лисенко, виставка створювалася, аби показати, що Леся - не тільки символ України, а насамперед звичайна жінка: "Коли ми дивимося на видатну людину як на міф, він починає нас обдурювати. Коли ми дивимося на видатну людину, але бачимо її емоції, переживання, страждання та сумніви, починаємо усвідомлювати, що ми теж здатні зробити щось видатне".

В експозиції представлені понад 20 експонатів епохи, в якій жила і творила Леся Українка. Серед них є унікальні речі – костюм статського радника, яким був батько Лесі, Петро Косач, сукня з пелериною, аналогічна тій, що була в гардеробі матері поетеси Олени Пчілки.

Окрім цього, тут можна побачити мереживну сукню, в якій Леся могла прогулюватися біля моря; блузи, подібні до тих, які вона могла б одягати на роботу; вбрання, в якому легко можна уявити її в товаристві подруги Ольги Кобилянської.

Також серед експонатів є предмети, якими могла б користуватися поетеса. Зокрема, кришталевий набір для письма; люстерко; чарівна парасолька з вишуканим шовковим куполом і бамбуковою ручкою – важливий атрибут панянок кінця 19-го століття.

Доповнюють експозицію світлини Лесі Українки та її листи, рядки з яких озвучені в аудіогіді.

Виставка працюватиме до 9 березня.

Як відомо, 25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.

29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення цієї дати.