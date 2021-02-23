Леся Українка досі залишається нашим паспортом на європейськість – Забужко

Письменниця Оксана Забужко вважає, що Леся Українка є нашим паспортом на європейськість, а її ювілей – це тест на зрілість української нації.

На цьому Забужко наголосила під час зустрічі з читачами у Житомирі в рамках заходів «Коло Лесі», присвячених 150-річчю Лесі Українки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Леся Українка одна з дуже небагатьох українських класиків, хто цілковито уникнув імперської освіти завдяки мамі. Її одразу школено на європейську письменницю і саме тому вона змогла видати нам, як культурі, літературі, паспорт на європейськість. Леся Українка є, була і лишається цим нашим паспортом на європейськість, саме тому вона ніколи за радянської влади не виходила у повному об’ємі», - зазначила Забужко.

Письменниця акцентує, що проза Лесі Українки випередила свій час, адже після Вірджинії Вульф у такому стилі почали писати західні письменниці у 1960-1970-х роках.

«Цей ювілей є для нас, як для культурної нації, зрілої нації, випробуванням, тестом на зрілість. Наскільки ми готові усвідомлювати себе представниками тієї самої спільноти, яка дала світові Лесю Українку, наскільки вона наша за свідомістю... Можна не все читати, не все розуміти, але мати оцю свідомість, що я маю чим пишатися, це моє, я належу до того народу, з якого вийшла Леся Українка», - додала Забужко.

Як повідомлялося, 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.