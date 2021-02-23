Леся Українка має завоювати сцену – Забужко

Про це вона розповіла під час зустрічі з читачами у Житомирі в рамках заходів «Коло Лесі», присвячених 150-річчю Лесі Українки, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Леся Українка має у ХХІ століття нарешті завоювати світову сцену. Тобто, свою у цьому сенсі місію я вважатиму виконаною тоді, коли Роб Вілсон у якому-небудь лондонському «Олд Вік» поставить «Кассандру» чи «Камінного господаря» і вона увійде в золотий фонд сучасного театрального репертуару, а ще краще, коли екранізують, тому що її драми надзвичайно кінематографічні і чекають якого-небудь Мела Гібсона», - зазначила Забужко.

За її словами, це важливо для того, коли письменник за кордоном представляє не лише себе, а свою культуру і пояснює, звідки він, і що за ним стоять потужні автори, які писали раніше.

«Я просто з усією щирістю і переконаністю запрошую всіх до читання і перепрочитання отих 20 драм (Лесі Українки – ред.), про які рідко і в школі розповідають, до постановки, сподіваюся, на сцені цього театру (Житомирського академічного українського музичного-драматичного театру ім. І.Кочерги), до дискусій, до обговорень», - додала письменниця.

У Житомирі відбулася також прем’єра моновистави «Розмова» львівського «Театру у кошику» за мотивами однойменного оповідання Лесі Українки. Її режисер Ірина Волицька, а роль зіграла Лідія Данильчук.

Як повідомлялося, 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.