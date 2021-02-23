До 150-річчя Лесі Українки покажуть її унікальне фото

У Домі Франка у Львові 25 лютого відкриють виставку однієї світлини «Цвіт папороті». На ній презентують фотографію Лесі Українки, яку не бачили навіть дослідники, а поетеса та її рідні вважали найкращою.

Про це повідомляє пресслужба Дому Франка у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Єдиний відомий фотооригінал зберігається в фондах Дому Франка. І ніколи досі не був відкритий для огляду. Навіть дослідники-лесезнавці ніколи не тримали його в руках. Вперше він буде виставлений у день 150-річного ювілею Лесі Українки», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають організатори, найбільшу таємницю досі приховував зворот цього фото. На ньому – два речення з 16 слів, місце і дата.

«Та ці два речення варті цілих томів. Бо сильніші за смерть. А місце і дата здатні розповісти історію, у якій прихована драма. І навіть не одна. В унікальній історії цієї світлини химерно сплелися два трагічні кохання і одна дивовижна дружба. І одне незабутнє літо. Таке, яке буває лише раз у житті», - зазначають в дописі.

Виставка однієї світлини «Цвіт папороті» відкриється в Домі Франка 25 лютого о 14:00 і триватиме впродовж трьох днів.

Як повідомлялося, в Українському домі у Києві 25-28 лютого відбудеться інтелектуально-дискусійна програма Косач Talks в межах мистецького проєкту «Леся Українка: 150 імен».