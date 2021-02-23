Професори Загребського університету презентують книгу про Лесю Українку

У Посольстві України в Хорватії презентують книгу професорів Загребського університету «Леся Українка і культура українського модерну».

Як передає Укрінформ, про це посольство повідомило у Фейсбуці.

«Запрошуємо на презентацію книги "Lesja Ukrajinka i kultura ukrajinske moderne" (Леся Українка і культура українського модерну). Цікавий і новий погляд на європеїзм Лесі Українки», - йдеться у повідомленні.

Авторами книги є професори Загребського університету Євген Пащенко і Тетяна Фудерер.

Презентація, яка триватиме близько двох годин, транслюватиметься 24 лютого о 12 годині за Загребом та о 13 годині за Києвом на сторінці посольства у Фейсбуці.

Як повідомлялося, 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.

Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури і інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди 150-річчя Лесі Українки.