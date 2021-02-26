Міносвіти оприлюднило перелік цьогорічних заходів до ювілею Лесі Українки

В рамках відзначення 150-річного ювілею Лесі Українки протягом року відбудеться ціла низка культурних, мистецьких та наукових заходів.

Повний їх перелік оприлюднило Міністерство освіти та науки, передає Укрінформ.

«Ювілейний рік Лесі Українки – це нагода привернути увагу до творчості письменниці й актуалізувати її спадок. Відповідно до Указу Президента України від 29.01.2021 №32/2021 та постанови Верховної Ради України від 08.02.2018 №2286-VIII «Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки», тривають заходи до відзначення ювілейної дати задля популяризації та вшанування творчості письменниці», - йдеться у повідомленні.

Серед заходів - міжнародні наукові онлайн-конференції «Творчість Лесі Українки: національні культурні коди і європейська традиція», «Леся Українка у вимірах національної і світової культур», «Леся Українка: Особистість. Нація. Світ»; виставки, фестивалі, культурно-мистецькі проєкти, конкурси та 6-годинний марафон читання творів Лесі Українки «Лесине слово».

Як відомо, 25 лютого 2021 року виповнилося 150 років від дня народження Лесі Українки – видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури.