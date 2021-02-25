У Києві презентували 14-томне видання творів Лесі Українки

Відбулася офіційна презентація повного академічного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14-ти томах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не так багато авторів, яких можна не тільки перевидавати, а ще й ставити спектаклі, знімати фільми, переосмислювати. Леся Українка – саме та сучасна авторка, яку можна і треба інтерпретувати", – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, 14-томник – перше нецензуроване видання. "12-томник, який передував 14-томнику, був надрукований у радянські часи. Перед випуском його добре "підчистили", – підкреслив Ткаченко.

За даними міністра, видання надруковано накладом 1500 примірників, які будуть безкоштовно передані в публічні та спеціальні бібліотеки, наукові центри.

Літературознавиця Віра Агеєва, залучена до редакторської колегії, наголосила, що видання нецензурованого 14-томника свідчить про "зрілість української культури". "Леся Українка своєю творчістю повертала нас до європейської культури, тому в нас її відбирали, як могли", – прокоментувала Агеєва.

Водночас письменниця Оксана Забужко привітала українців із "декомунізацією Лесі Українки". Так, Забужко зауважила, що останнє видання творів Українки,12-томник, було надруковано в Радянському Союзі (1975р. – ред.), отже, піддавалося комуністичній пропаганді та цензурі. "Нарешті через багато років здійснена декомунізація Лесі Українки. 12-томник, виданий у 70-х роках минулого століття більше недійсний. Ми закрили цей гештальт", – сказала Забужко.

Видання тематично та жанрово поділене за напрямами-блоками. Зокрема, у перших чотирьох томах опубліковано драматургічний доробок авторки; у п‘ятому – поезія та ліро-епічні поеми; у шостому – художня проза; у сьомому – літературна критика та публіцистика; у восьмому – переклади; у дев‘ятому – засоби народної творчості та пісні, записані з голосу Лесі Українки; у десятому – "Стародавня історія східних народів" та конспекти, виписки, нотатки; останні три розділи присвячені листуванню.

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Окрім цього, сьогодні в столичному Українському домі офіційно відкрився Мистецький проєкт "Леся Українка: 150 імен". Експозиція складається з кількох експонатних залів. Перший має назву мистецького проєкту. У ньому представлені всі "150 імен". Другий називається "Лінії життя". Три лінії (біла – події життя Лесі від народження до смерті; жовта – культурні події, які переплітаються із життям письменниці; вишнева – політичні події) проілюстровані відповідними світлинами. Третій – "Особисте". "Акценти" - допоможуть розтлумачити факти про життя Лесі Українки, наприклад, історію псевдоніму, культ "Лісової пісні", вплив радянської пропаганди на образ авторки Шостий – "Ілюстрації". У ньому представлені ілюстрації до творів Українки. "Цей зал показує, як можна зробити музей на одній стіні", – сказав про експозиційний елемент координатор проєкту Павло Гудімов.

Також на території мистецького майданчика створено інтерактивну зону-гру, де можна перевірити знання, здобуті після ознайомлення з виставкою. Мистецький майданчик можна відвідати безкоштовно, за попередньою реєстрацією (https://150imenlesi.org), з 26 лютого до 8 березня.

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Як повідомлялося, 25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки – української поетеси, драматурга і громадської діячки, класика української літератури. 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р.) на державному рівні.