У Львові показали фото Лесі Українки, подароване Ользі Кобилянській

У Домі Франка у Львові 25 лютого презентували виставку однієї світлини «Цвіт папороті». Для огляду представили фото Лесі Українки, зроблене у Чернівцях у 1901 році та подароване Ользі Кобилянській.

Досі про цю світлину не було відомо ні дослідникам, ні широкому загалу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Унікальність світлини полягає передусім у її автентичності, а також в авторській присвяті на звороті, адже Леся Українка подарувала фото своїй подрузі, письменниці Ользі Кобилянській. На цій світлині Леся Українка подобалася самій собі та всім рідним. Тут їй 30 років, оскільки знімок зроблено у 1901 році в ательє відомого буковинського фотографа Яна Кржановського. Світлина була закуплена для фондів Музею ще 2001 р., проте тільки тепер отримала фахову наукову атрибуцію завдяки експертизі Тамари Скрипки», - розповів директор Дому Франка Богдан Тихолоз.

За припущенням Скрипки, відомої дослідниці іконографії та біографії Лесі Українки, головної хранительки фондів Архіву-музею ім. Д. Антоновича Української Вільної Академії наук у США, фото походить із колекції Ольги Косач-Кривинюк, сестри і біографа поетеси, та, ймовірно, певний час зберігалося у фондах Наукового товариства імені Шевченка у Львові.

На звороті світлини напис: «Цвіт папороті можна дістати, тілько переживши найстрашнішу ніч». Як кажуть фахівці, яскравий образ «цвіту папороті», родом з українського фольклору та міфології, – символ чогось рідкісного, небувалого, чарівного, магічного, казкового – має не лише поетичні конотації, а й біографічний підтекст. Саме так Леся Українка називала Ольгу Кобилянську.

Раніше цей фотооригінал та автограф на його звороті не був відомий дослідникам-лесезнавцям і вперше введений в науковий обіг саме під час виставки однієї світлини в Домі Франка.

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За словами організаторів виставки, фото потребує відповідних умов вологості та температури повітря, тому буде представлене для огляду лише три дні, тобто до 28 лютого 2020 року.

Фото з фондів Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка