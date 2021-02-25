У Чернігові відкрили виставку графічних ілюстрацій до творів Лесі Українки

У Чернігівському обласному художньому музеї ім. Г. Галагана відкрилася виставка графічних ілюстрацій відомих українських художників до творів Лесі Українки.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила старша наукова співробітниця установи, куратор виставки Олена Ісаченко.

"Це твори видатних митців (їх тут ціла плеяда), які упродовж свого життя зверталися до ілюстрування творів Лесі Українки. Серед них - лауреати Національної премії ім. Тараса Шевченка Василь Лопата, Михайло Дерегус і Андрій Чебикін, народні й заслужені художники Надія Лопухова, Георгій Малаков, Анатолій Базилевич та інші. На виставці представлені також графічні портрети людей, які надихали Лесю на творчість - Михайла Коцюбинського та Івана Франка", - розповіла Ісаченко.

Виставка має назву "Плеяда Лесі Українки" і присвячена 150-річному ювілею видатної поетеси.

Читайте також: Рідкісні документи про життя родини Лесі Українки показали у Вінниці

За словами куратора, експозиція знайомить, зокрема, з ілюстраціями Лопухової до "Лісової пісні"; графікою Малакова, що присвячена історично-лицарській тематиці, яку так полюбляла Леся Українка; на одній із гравюр можна побачити саму поетесу та Івана Франка серед гуцулів - у Карпатах Леся досліджувала фольклор і записувала пісні; робота Дерегуса "Луцька фортеця" нагадує про перебування письменниці в обласному центрі Волині.

Демонстровані твори виконані у техніках ліногравюри, ксилографії, літографії, офорта. Загалом представлено 27 графічних робіт, всі вони - з фондів музею, куди потрапляли упродовж багатьох років з київських виставок, Міністерства культури, від приватних осіб. Є і нове поповнення - марки з мініатюрним графічним зображенням Лесі Українки, Івана Котляревського, Ольги Кобилянської та інших літераторів.

Працюватиме виставка до 18 травня.

Загалом 150-річчя від дня народження Лесі Українки відзначається в багатьох закладах культури Чернігова. Так, наприклад, працівники обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка провели літературно-музичний вечір "Хотіла б я піснею стати…". Сценарій побудували на основі біографічних даних про родину Лариси Косач та сюжетів із її життя.

У літературно-меморіальному музеї-заповіднику М.М.Коцюбинського відкрили виставку бібліотечних матеріалів "Слово, моя ти єдиная зброє…". А Чернігівська міська централізована бібліотечна система підготувала й представила відеопроєкт "Герої зі сторінок Лесиних творів". Для його реалізації працівники бібліотеки ім. М. Коцюбинського "приміряли" на себе ролі відомих персонажів і процитували їх.

Фото надані Чернігівським обласним художнім музеєм ім. Г. Галагана