До 150-річчя Лесі Українки: родина, таланти, творчість, мандри

Понад 70 пам'ятників, барельєфів і пам'ятних дошок встановлено Лесі Українці в Україні, і ще близько 20 - в інших країнах

Лариса Косач була другою з шістьох дітей Ольги Петрівни та Петра Антоновича Косачів. Своїм учителем називала брата матері, видатного українського науковця та громадського діяча Михайла Драгоманова. Добре грала на фортепіано та малювала, знала, крім української, сім мов, у 19 років написала для молодших сестер підручник з історії. Перша збірка поезій "На крилах пісень" вийшла в 1893 році у Львові

За матеріалами ЗМІ