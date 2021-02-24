150-річчя Лесі Українки: уряд затвердив план заходів

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з підготовки та відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний проєкт документу було схвалено на черговому засіданні КМУ.

“Метою проєкту акту є відзначення на державному рівні 150-річчя з дня народження видатної української письменниці та громадського діяча, однієї з центральних постатей національної культури Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) та створення умов для популяризації творчої спадщини видатної письменниці та громадського діяча”, - йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначається, реалізація акта дозволить належним чином вшанувати ювілей Лесі Українки, забезпечить підвищення іміджу держави, сприятиме популяризації її художньо-інтелектуального надбання, дозволить залучити широкі мистецькі та громадські кола до вивчення спадщини письменниці та підвищить туристичний потенціал України.

Також під засідання уряд схвалив постанову про присудження премії Кабміну імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва: письменниці Мирославі Замойській за книжкову серію “Чарівні істоти українського міфу. Духи природи”, “Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи”, “Чарівні істоти українського міфу Духи шкідники”, художниці-ілюстратору Катерині Рейді за художнє оформлення переказу Олександра Виженко “Байки Езопа”.

Також премію присуджено творчому колективу Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у складі режисера-постановника Давида Петросяна, сценографа Петра Богомазова, композитора Олександра Кохановського — за створення театральної вистави “Снігова королева”, а також акторові та телеведучому Олександру Власюку за сценарій “Пекельна хоругва або Різдво Козацьке”.

25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.

29 січня Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення цієї дати.