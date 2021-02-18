Live-електроніка та архівні записи голосу: до 150-річчя Лесі Українки готують Re:post-оперу

Режисер Влад Троїцький та формація NOVA OPERA 25 лютого представлять прем'єру Re:post-опери «LE», яка є дослідженням простору й звуків у тісному контакті зі словом Лесі Українки.

Про це Укрінформу повідомила PR-координатор NOVA OPERA Лідія Карпенко.

«У Re:post-опері LE поезію та переклади відомої авторки обрамлено сучасною академічною музикою в естетиці мінімалізму, доєднано live-електроніку та архівні записи голосу Лесі Українки», - зазначила Карпенко.

Репетиція Re:post-опери «LE» / Фото: NOVA OPERA

Режисер опери Влад Троїцький у коментарі Укрінформу розповів, що, продумуючи цей проєкт, читав багато текстів письменниці, а також матеріалів про неї, її родину, час, в який творили Олена Пчілка, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Михайло Старицький, Тарас Шевченко, який він вважає відчайдухами.

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«Ми досі до кінця не усвідомили, що саме вони заклали основи української державності. Натомість їх замуміфікували та зробили абстрактними. Для більшості Франко - Каменяр, Шевченко - Кобзар, Леся - Мавка. Або ж іще простіше: 20, 100, 200 грн відповідно... З формацією музикантів NOVA OPERA ми хочемо показати Лесю Українку інтелектуалкою та просвітницею, що знала багато мов та робила все для того, щоб українською зазвучала світова класика», - заявив Троїцький.

Прем’єра опери відбудеться у центральному атріумі Українського дому 25 лютого. Дійство доповнить світлове шоу та відеопроєкція, що розгортатиметься на 360 градусів на всіх рівнях атріуму.

Онлайн-трансляцію постановки здійснюватиме UA: Культура.

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Re:post-оперу «LE» буде представлено у межах масштабного мистецького проєкту «Леся Українка: 150 імен» з нагоди 150-річчя від дня народження поетеси.

Режисер Влад Троїцький. Музику створили Сергій Вілка, Андрій Мерхель, Яна Шлябанська. Виконавці: Мар’яна Головко (сопрано), Анна Кірш (сопрано), Андрій Кошман (баритон), Руслан Кірш (баритон), Жанна Марчінська (віолончель), Андрій Надольський (перкусія), Олексій Кабанов (кобза, ситар, колісна ліра), Сергій Вілка (клавішні, синтезатор), Яна Шлябанська (live-електроніка)

У виставі звучать українська, англійська та німецька мови.

Як повідомлялося, 25 лютого 2021 року виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.

29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення цієї ювілейної дати.

Фото: NOVA OPERA