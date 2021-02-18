СУОД представила учасників конкурсу учнівської творчості «Лесин день»

СУОД представила учасників конкурсу учнівської творчості «Лесин день»

Відео
Укрінформ
Спілка українських освітян діаспори (СУОД) представила до уваги загалу роботи учасників конкурсу «Лесин день» для учнів закордонних українських шкіл, присвяченого 150-річчю від дня народження видатної української письменниці Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці СУОД в Фейсбуці.

До участі в конкурсі нині надійшла 31 відеоробота від школярів із Польщі, Італії, Молдови, Німеччини, Бельгії та інших куточків світу, де проживає українська діаспора.

Зокрема, 15-річна Вероніка Житник із Італії декламує уривок з твору Лесі Українки "Святий вечір! (Образочки)", де з проникливістю показує важку долю швачки, змушеної ввечері при світлі свічі шити сукню багатій панні у Святий вечір.

В іншій відеороботі 14-річний Петро Холєвка у номінації "Відеовітання для Лесі. Пісенне. Індивідуальне" (категорія 14-17 років) співає пісню «Вітер віє повіває» (на слова Тараса Шевченка).

«Наразі ми ще не знаємо результатів, бо поважне Журі конкурсу ще продовжує свою роботу», - заначили в СУОД.

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Усіх бажаючих запрошують переглянути роботи дітей на Youtube-каналі СУОД та оцінити вподобайками.

Як повідомляв Укрінформ, творче змагання «Лесин день» для школярів віком від 6 до 17 років проходить в період з 7 жовтня 2020 по 25 лютого 2021 року.

Конкурс проводиться в різних номінаціях та вікових категоріях. Зокрема, учасникам пропонується написати «Листа до Лесі», «Вітальну листівку для Лесі» або «Відеовітання для Лесі», створити щось у техніці образотворчого, декоративно - ужиткового мистецтва, комп'ютерної графіки тощо.

Переможців, обраних журі, оголосять 25 лютого 2021 року на офіційній сторінці Спілки українських освітян діаспори. Їх нагородять дипломами та подарункамии, а кожен учасник конкурсу отримає сертифікат про участь.

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