СУОД представила учасників конкурсу учнівської творчості «Лесин день»

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) представила до уваги загалу роботи учасників конкурсу «Лесин день» для учнів закордонних українських шкіл, присвяченого 150-річчю від дня народження видатної української письменниці Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці СУОД в Фейсбуці.

До участі в конкурсі нині надійшла 31 відеоробота від школярів із Польщі, Італії, Молдови, Німеччини, Бельгії та інших куточків світу, де проживає українська діаспора.

Зокрема, 15-річна Вероніка Житник із Італії декламує уривок з твору Лесі Українки "Святий вечір! (Образочки)", де з проникливістю показує важку долю швачки, змушеної ввечері при світлі свічі шити сукню багатій панні у Святий вечір.

В іншій відеороботі 14-річний Петро Холєвка у номінації "Відеовітання для Лесі. Пісенне. Індивідуальне" (категорія 14-17 років) співає пісню «Вітер віє повіває» (на слова Тараса Шевченка).

«Наразі ми ще не знаємо результатів, бо поважне Журі конкурсу ще продовжує свою роботу», - заначили в СУОД.

Усіх бажаючих запрошують переглянути роботи дітей на Youtube-каналі СУОД та оцінити вподобайками.

Як повідомляв Укрінформ, творче змагання «Лесин день» для школярів віком від 6 до 17 років проходить в період з 7 жовтня 2020 по 25 лютого 2021 року.

Конкурс проводиться в різних номінаціях та вікових категоріях. Зокрема, учасникам пропонується написати «Листа до Лесі», «Вітальну листівку для Лесі» або «Відеовітання для Лесі», створити щось у техніці образотворчого, декоративно - ужиткового мистецтва, комп'ютерної графіки тощо.

Переможців, обраних журі, оголосять 25 лютого 2021 року на офіційній сторінці Спілки українських освітян діаспори. Їх нагородять дипломами та подарункамии, а кожен учасник конкурсу отримає сертифікат про участь.