ЮНЕСКО опублікувала статтю до 150-річчя Лесі Українки

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова подякувала ЮНЕСКО за долучення до відзначення Україною 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Слова подяки вона оприлюднила у Твітері, повідомляє Укрінформ.

«Дякую ЮНЕСКО, яка долучилася до України у відзначенні150-річчя від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки публікацією статті "Леся Українка - шлях любові, боротьби та надії"», - написала Джапарова.

Як повідомлялося, 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.

Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди 150-річчя Лесі Українки.