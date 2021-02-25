Українці діаспори записали поетичні вітання до 150-річчя Лесі Українки

До 150-ї річниці з дня народження класика української літератури Лесі Українки молодь діаспори продекламувала вірші поетеси в рамках поетичних флешмобів у всьому світі.

Як передає Укрінформ, відеозаписи поетичних виступів опублікували на своїх сторінках у соцмережах українські громади в різних країнах світу.

Зокрема, як повідомляє Генеральне консульство України в Гамбурзі, у цьому німецькому місті троє маленьких україночок Марта, Маргарита та Маріанна в рамках поетичного флешмобу розповіли вірш Лесі Українки «Літо краснеє минуло…», який входить до циклу Лесі Українки «В дитячому крузі».

До «колег» із Гамбургу приєдналася українська акторка та перформерка Соломія Кушнір, яка мешкає у Гамбурзі. В її прекрасному виконанні у перекладі німецькою мовою прозвучав безсмертний твір Лесі Українки "Contra Spem Spero!".

Неймовірно поетичне відеопривітання записали українці в Угорщині. Учні Освітньо-мистецького центру Української асоціації "Єдність" підготували вірш Лесі Українки "Мамо, іде вже зима".

Учень Школи Української Спадщини Ім.Юрія Липи, що в Торонто у Канаді 5-річний Миколка зачитав поезію Лесі Українки "Тішся, дитино, поки ще маленька" із циклу "В дитячому крузі".

Пластуни (українські скаути) Латвії долучились до флешмобу, виконавши вірш поетеси «Де тії струни, де голос потужний…» на музику «Мелодія» Мирослава Скорика.

Вшанували 150-ті роковини з дня народження Лесі Українки й Українці Конгресу українців Естонії, Сімейного гуртка по плеканню української культури і мови «Збіжжя» (Омськ, РФ), Громади українців Вільнюса (Литва) та Товариства підтримки України (Латвія).

Юні українці з Данії розповіли цікаві факти з життя письменниці у цікавому відео.

До вшанування великої української поетеси долучилися Посол України в Республіці Північна Македонія Наталія Задорожнюк та учасники дитячого клубу «Веселка», що функціонує при Посольстві України в Скоп’є.

Твори Лесі Українки в рамках флешмобу із вшанування її творчості зачитала пані Віра Чорний-Мешкова - відома поетеси, перекладачка, промотор української культури в Македонії. Як зазначило Посольство України в Північній Македонії, завдяки пані Вірі твори Лесі Українки перекладені на македонську мову.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі своєю чергою цю дату відзначають педагогічними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.