Вийшла друком нова збірка віршів української поетеси з Індії

Збірка віршів «Матіола: Українська поезія з Індії» поетеси, співзасновниці Асоціації українців в Індії Марини Акрам вийшла друком в Україні.

Про це повідомила авторка на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Довгоочікувана, унікальна за красою та оформленням збірка "Матіола" побачила світ в Україні. Я безмежно вдячна Світовій федерації українських жіночих організацій (СФУЖО); Організації украінок Канади ім. Ольги Басараб (ОУК), відділ Торонто-Захід; Украінському Національному Об'єднанню (УНО), відділ Торонто-Захід, і особисто світлої пам'яті пані Анні Кісіль, яка вклала левову частку коштів у це видання. Я щаслива, що встигла подякувати пані Анні в останні дні її життя за її працю і вклад у видання збірки моїх віршів», - зазначила Акрам.

Поетеса також висловила слова вдячності членкині Світової управи СФУЖО Євгенії Петровій, а також відповідальній редакторці Валентині Бойко та Оксані Коломоєць «за їх потужний вклад у вихід цього прекрасного видання. За їх щоденну працю. За їх любов до України. За те тепло і підтримку, яку завжди відчуваєш де б ти не був. Вони поєднали Канаду, Україну, Індію у цьому проєкті з популяризації української літератури і культури у світі».

Крім того, Акрам подякувала видавництву «Перун» та Інформаційно-видавничій агенції «Освіта України» за створення чудового видання.

За словами авторки, видавництво передало вісім примірників цієї збірки до Книжкової палати України для основних українських бібліотек.

Як зауважила Акрам, свою нову збірку вона поки що бачила тільки на фото і дуже мріє нарешті потримати її в руках. «Для мене це не просто збірка - це символ єднання українців за кордоном. Саме участь в Асамблеї СФУЖО "Українка у світі" була одним з перших поштовхів до дії, до творчості! Ви - як жива ниточка до сердець українців у різних країнах. Моя пошана ЖІНКАМ, які творять красу, змінюють світ і єднають. Ми живемо на чужині, далеко від рідних домівок, але наші серця б'ються в унісон», - зазначила авторка.

Упередмові до збірки Акрам зізналася, що квітка матіола для неї - це символ батьківської домівки, а «її аромат повертає додому, навіть із далекої-далекої країни». Тому щороку в Індії взимку поетеса сіє матіолу, як завжди сіяла вдома її мати.

Як повідомляв Укрінформ, у червні перша поетична збірка Марини Акрам «У полоні життя» вийшла в Індії. «Українська поезія, що народилася в Індії. Ця книга для тих, хто змушений жити далеко від рідної країни. Ця книга – це голос серця, голос душі», - йдеться на обкладинці. Примірник збірки авторка подарувала посольству України в Республіці Індія.

У жовтні ця збірка вийшла друком в Україні. Видання книги поезій стало своєрідним символом єднання двох країн - України та Індії, зауважила авторка.

Поезії Марини Акрам також увійшли до двох літературних альманахів в Україні - «Дивокрай» до Дня Незалежності України та «Політ моїх думок».

Крім того, співзасновниця Асоціації українців в Індії стала авторкою текстів до презентованих українцями в Індії пісні «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку та балади «Калинонька», яка взяла участь у VI міжнародному фестивалі української культури "Ucrania Fest 2020" (17-23 серпня 2020, Київ-Барселона).

А вірш поетеси «Мальви» український композитор Віктор Марушка перетворив на однойменну пісню.

Як повідомлялося, Акрам за освітою інженерка. Народилася у смт. Оржиця Полтавської області, Україна. Останні 20 років проживає в Індії. Є однією із засновниць Асоціації українців в Індії «Світанок». Має чоловіка і двох дітей.

Фото: Марина Акрам