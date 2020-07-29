Вірші українки з Індії увійшли до літературного альманаху до Дня Незалежності

Вірші українки з Індії увійшли до літературного альманаху до Дня Незалежності

Укрінформ
Поезії представниці Асоціації українців в Індії Марини Акрам увійшли до літературного альманаху «Дивокрай», який готується до Дня Незалежності.

Про це авторка віршів повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Щиро вдячна пані Лілії Стасюк та видавництву книг «Лілія» за запрошення долучитися і надати мої твори до нового альманаху «Дивокрай», присвяченого поняттям патріотизму, любові до рідної мови, землі, народних символів, нашій багатій героїчній історії і не менш героїчному сьогоденню, любові до рідного краю і своєї Батьківщини. Альманах видається з нагоди Дня Незалежності України», - написала Марина Акрам.

Авторка у коментарях додала, що її твори буде розміщено на 10 сторінках альманаху.

Марина Акрам
Марина Акрам

Детальнішу інформацію про видання можна знайти тут.

Як зазначається на сайті видавництва, до альманаху були запрошені автори – поети та прозаїки. Твори в електронному вигляді треба було надіслати до 21 липня. За участь у проєкті кожний автор отримає один примірник збірки.

Українське видавництво «Лілія» засноване у м. Хмельницький в 2012 році. Основним напрямом діяльності є видання художніх і наукових книг вітчизняних авторів, а також представників діаспори за кордоном.

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Як повідомляв Укрінформ, в Індії у червні вийшла друком поетична збірка «У полоні життя» представниці Асоціації українців в Індії Марини Акрам.

За її словами, електронний варіант книги частинами вже публікується і незабаром з'явиться у продажу. Марина Акрам висловила сподівання, що «рано чи пізно паперовий варіант цієї збірочки, хай і маленьким тиражем, з'явиться в Україні».

У травні українці в Індії з нагоди Всесвітнього дня вишиванки презентували пісню «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку. Авторкою тексту стала Марина Акрам. Крім того, вона також написала слова української балади «Калинонька», яку представлено до участі в VI міжнародному фестивалі української культури «Ucrania Fest 2020» (17-23 серпня 2020, Київ-Барселона). 

Марина Акрам за освітою інженерка. Народилася у смт Оржиця Полтавської області, Україна. Понад 20 років проживає в Індії. Є однією із засновниць Асоціації українців в Індії «Світанок». Має чоловіка та двох дітей.

Фото: Марина Акрам у Facebook

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