Вірші українки з Індії увійшли до літературного альманаху до Дня Незалежності

Поезії представниці Асоціації українців в Індії Марини Акрам увійшли до літературного альманаху «Дивокрай», який готується до Дня Незалежності.

Про це авторка віршів повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Щиро вдячна пані Лілії Стасюк та видавництву книг «Лілія» за запрошення долучитися і надати мої твори до нового альманаху «Дивокрай», присвяченого поняттям патріотизму, любові до рідної мови, землі, народних символів, нашій багатій героїчній історії і не менш героїчному сьогоденню, любові до рідного краю і своєї Батьківщини. Альманах видається з нагоди Дня Незалежності України», - написала Марина Акрам.

Авторка у коментарях додала, що її твори буде розміщено на 10 сторінках альманаху.

Марина Акрам

Детальнішу інформацію про видання можна знайти тут.

Як зазначається на сайті видавництва, до альманаху були запрошені автори – поети та прозаїки. Твори в електронному вигляді треба було надіслати до 21 липня. За участь у проєкті кожний автор отримає один примірник збірки.

Українське видавництво «Лілія» засноване у м. Хмельницький в 2012 році. Основним напрямом діяльності є видання художніх і наукових книг вітчизняних авторів, а також представників діаспори за кордоном.

Як повідомляв Укрінформ, в Індії у червні вийшла друком поетична збірка «У полоні життя» представниці Асоціації українців в Індії Марини Акрам.

За її словами, електронний варіант книги частинами вже публікується і незабаром з'явиться у продажу. Марина Акрам висловила сподівання, що «рано чи пізно паперовий варіант цієї збірочки, хай і маленьким тиражем, з'явиться в Україні».

У травні українці в Індії з нагоди Всесвітнього дня вишиванки презентували пісню «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку. Авторкою тексту стала Марина Акрам. Крім того, вона також написала слова української балади «Калинонька», яку представлено до участі в VI міжнародному фестивалі української культури «Ucrania Fest 2020» (17-23 серпня 2020, Київ-Барселона).

Марина Акрам за освітою інженерка. Народилася у смт Оржиця Полтавської області, Україна. Понад 20 років проживає в Індії. Є однією із засновниць Асоціації українців в Індії «Світанок». Має чоловіка та двох дітей.

Фото: Марина Акрам у Facebook