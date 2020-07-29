Українки Америки зібрали понад $30 тисяч допомоги для тих, хто недоїдає через COVID-19

Союз українок Америки (СУА) зібрав понад 30 тисяч доларів для допомоги тим, хто не має достатньо їжі в умовах пандемії коронавірусу.

Про це йдеться на сторінці СУА в Facebook.

«Дяккуючи неймовірній щедрості наших членів і друзів, СУА відправила чек на 31 410 доларів до «Feeding America», аби допомогти тим, хто внаслідок пандемії коронавірусу залишився без достатньої кількості їжі», - йдеться у дописі.

В Союзі українок Америки щиро подякували усім, хто зробив свій внесок у цю ініціативу.

Як повідомляв Укрінформ, Союз українок Америки розпочав у квітні ініціативу «Нагодувати голодних, СУА для США» («Feeding the Hungry, UNWLA for USA») для допомоги тим, хто не має достатньо їжі в умовах пандемії коронавірусу.

Зібрані пожертви передадуть національній службі «Feeding America», яка працює з продовольчими банками та пунктами роздачі продуктів харчування по всій території США.

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Станом на ранок 29 липня в світі зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали. Про це свідчать дані Worldometer.

У США наразі зареєстровано 4 498 343 випадки.

Фото: UNWLA - Ukrainian National Women's League of America, Inc. в Facebook