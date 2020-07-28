Українці Лейпцига відправили гуманітарну допомогу в прифронтову зону на Донбасі
Про це Укрінформу повідомила активістка української громади Лейпцига Оксана Макогон.
«Успішно завершилася перша частина проєкту, який спрямований на організацію допомоги дитячому садку в селі Чермалик Донецької області, яке знаходиться у прифронтовій зоні, а також багатодітним родинам цього регіону та нашим захисникам», - зазначила Макогон.
З проханням про допомогу до представників громади також звернулися військовослужбовці з Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва міста Маріуполь. Для захисників було закуплено 4 захисні сітки, чай, каву, спреї від комарів та блощиць, дезінфікуючі засоби – загалом на 636 євро.
Весь цей вантаж - 13 коробок - перевіз в Україну волонтер Віктор Король.
Крім того, за словами Макогон, у вівторок, 28 липня, буде відправлено посуд ще у два дитсадки на Луганщині – у Новотошківське і Тошківку.
Оксана Макогон також повідомила, що громада УГКЦ у Лейпцігу отримала від німецької фірми «LECOS» принтери та ноутбуки, які були передані навчальним закладам Новоайдарського та Попаснянського районів Луганської області. Активістка додала, що ця фірма вже неодноразово надавала допомогу різним навчальним закладам України у вигляді вживаних, але в дуже доброму стані комп’ютерів.
Фото: Оксана Макогон