Українці в Індії презентували українську баладу «Калинонька», присвячену українкам на чужині.

Відповідне відео розміщене в YouTube.

«Українська балада «Калинонька» представлена на участь у VI міжнародний фестиваль української культури "Ucrania Fest 2020" (17-23 серпня 2020, Київ-Барселона). Ця авторська пісня народжена українкою й отримала український голос вперше - в Індії, а свою українську душу - мелодійну і торкливу - знайшла аж в Китаї», - йдеться в описанні до ролика.

Також на фестивалі відбудеться прем’єра відеокліпу на пісню.

Авторкою віршів виступила представниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам, композитор - Артем Дубина (Китай), вокал, співачка - Аліна Долгополова (Індія).

Як повідомляв Укрінформ, раніше українці в Індії з нагоди Всесвітнього дня вишиванки презентували пісню «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку. Автором також виступила Марина Акрам.