«Мамин оберіг»: в Індії презентували пісню про вишиванку

Українці в Індії з нагоди Всесвітнього дня вишиванки презентували пісню «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку.

Відповідне відео розміщене в YouTube.

«Українці Індії спільно з співробітниками Посольства вітають всіх українців світу з Днем вишиванки. У нашому невеликому відеоролику відбудеться прем'єра нової пісні про вишиванку. Ця пісня народжена українкою й отримала український голос вперше - в Індії, а свою українську душу - мелодійну і торкливу - знайшла аж в Китаї. Авторка (лірика) - Марина Акрам (Індія), композитор - Артем Дубина (Китай), вокал - Аліна Долгая (Індія). Ми є. І ми є - УКРАЇНЦІ. І вишиванка - наш оберіг», - йдеться у підписі до ролика.

Авторка тексту пісні, представниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам у соцмережі зазначила: «Я безмежно вдячна всім, хто був поряд і допомагав. Всіх, хто надіслав фото, всіх, хто не полінувався на карантині піти й сфотографуватися, всіх, хто підтримував і наспівував у WhatsApp різні пісні для створення відеоролику до свята. Всіх, хто надихнув на створення спочатку вірша, а потім і пісні».

«Вклоняюся вам всім - українкам за кордоном, які дозволили цій пісні – бути», - додала Марина Акрам.

Текст пісні

«Мамин оберіг

Ниточка до ниточки

Стелеться любов,

Ниточка до ниточки -

Долі приворот.

Вишиванка мамина

Синові і донечці -

Оберіг на щастя,

Український код.

Приспів:

Та сорочка біла,

Вишиванка гідна.

Вишита на щастя,

Вишита на вік,

Та сорочка біла,

Вишиванка ніжна,

Приляга до тіла,

Мамин оберіг.

Ниточка до ниточки

Шиється коханняччко,

Ниточка на ниточку -

Долю у вінок.

Дівчинонька милому

Вузликом зав'язує,

Щастя і кохання

Наворожить в код.

П-в.

Ниточка до ниточки

Через темну ніченьку

Проведе доріженьку,

По якій ступать.

Ниточкою чорною -

Де вколола пальчики,

Ниточка червоная -

Радість вишива.

П-в.

16.05.2020р.

(с) Марина Акрам

Делі».

Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети готуються відзначити Всесвітній день вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, перший український часопис Австралії «Вільна Думка» разом з Посольством України в Австралії оголосили фотоконкурс «Моя вишиванка». Українки в Греції розпочали фотофлешмоб. Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок.

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Конгрес українців Канади (UCC) пропонує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки. Світовий конґрес українців оголосив флешмоб до Дня вишиванки. Українці Росії проведуть флешмоб «Вишиванка-2020», а в ОАЕ відбудеться віртуальний парад вишитих сорочок та традиційний фотофлешмоб української громади #ЕміратиВВишиванці.

Відео: Marina Akram