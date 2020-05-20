«Мамин оберіг»: в Індії презентували пісню про вишиванку
Відповідне відео розміщене в YouTube.
«Українці Індії спільно з співробітниками Посольства вітають всіх українців світу з Днем вишиванки. У нашому невеликому відеоролику відбудеться прем'єра нової пісні про вишиванку. Ця пісня народжена українкою й отримала український голос вперше - в Індії, а свою українську душу - мелодійну і торкливу - знайшла аж в Китаї. Авторка (лірика) - Марина Акрам (Індія), композитор - Артем Дубина (Китай), вокал - Аліна Долгая (Індія). Ми є. І ми є - УКРАЇНЦІ. І вишиванка - наш оберіг», - йдеться у підписі до ролика.
Авторка тексту пісні, представниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам у соцмережі зазначила: «Я безмежно вдячна всім, хто був поряд і допомагав. Всіх, хто надіслав фото, всіх, хто не полінувався на карантині піти й сфотографуватися, всіх, хто підтримував і наспівував у WhatsApp різні пісні для створення відеоролику до свята. Всіх, хто надихнув на створення спочатку вірша, а потім і пісні».
«Вклоняюся вам всім - українкам за кордоном, які дозволили цій пісні – бути», - додала Марина Акрам.
Текст пісні
«Мамин оберіг
Ниточка до ниточки
Стелеться любов,
Ниточка до ниточки -
Долі приворот.
Вишиванка мамина
Синові і донечці -
Оберіг на щастя,
Український код.
Приспів:
Та сорочка біла,
Вишиванка гідна.
Вишита на щастя,
Вишита на вік,
Та сорочка біла,
Вишиванка ніжна,
Приляга до тіла,
Мамин оберіг.
Ниточка до ниточки
Шиється коханняччко,
Ниточка на ниточку -
Долю у вінок.
Дівчинонька милому
Вузликом зав'язує,
Щастя і кохання
Наворожить в код.
П-в.
Ниточка до ниточки
Через темну ніченьку
Проведе доріженьку,
По якій ступать.
Ниточкою чорною -
Де вколола пальчики,
Ниточка червоная -
Радість вишива.
П-в.
16.05.2020р.
(с) Марина Акрам
Делі».
Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети готуються відзначити Всесвітній день вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, перший український часопис Австралії «Вільна Думка» разом з Посольством України в Австралії оголосили фотоконкурс «Моя вишиванка». Українки в Греції розпочали фотофлешмоб. Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок.
Конгрес українців Канади (UCC) пропонує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки. Світовий конґрес українців оголосив флешмоб до Дня вишиванки. Українці Росії проведуть флешмоб «Вишиванка-2020», а в ОАЕ відбудеться віртуальний парад вишитих сорочок та традиційний фотофлешмоб української громади #ЕміратиВВишиванці.
Відео: Marina Akram