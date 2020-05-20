В Тунісі українці провели карантинний вишиванковий флешмоб

Українці в Тунісі до Дня вишиванки організували флешмоб.

Про це Укрінформу повідомила українська письменниця Наталія Хаммоуда, яка мешкає в Туніській Республіці.

«Осередок «Об'єднані Тунісом» провів карантинний флешмоб, приурочений до Дня вишиванки. Які б не були життєві обставини і де б ми не проживали, важливо пам’ятати, що вишиванка - наш оберег, наш заповіт, наш генетичний код», - зазначила письменниця.

Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети готуються відзначити Всесвітній день вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, перший український часопис Австралії «Вільна Думка» разом з Посольством України в Австралії оголосили фотоконкурс «Моя вишиванка». Українки в Греції розпочали фотофлешмоб. Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок.

Конгрес українців Канади (UCC) пропонує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки. Світовий конґрес українців оголосив флешмоб до Дня вишиванки. Українці Росії проведуть флешмоб «Вишиванка-2020», а в ОАЕ відбудеться віртуальний парад вишитих сорочок та традиційний фотофлешмоб української громади #ЕміратиВВишиванці.

До участі в акції до Всесвітнього дня вишиванки запрошують українців у Тунісі, Португалії тощо.

Відео: Nataliya Хаммоуда