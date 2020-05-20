ГО «Українська родина» з Анталії стала членом Світової федерації українських жіночих організацій

Громадська організація «Українська родина» в Туреччині стала новим членом Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО).

Про це повідомляється на сторінці федерації в Facebook.

«Щиро вітаємо з прийняттям до СФУЖО нового члена – ГО «Українська родина» з Туреччини, яка діє в м. Анталія», - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було ухвалене 19 травня Світовою управою СФУЖО.

В «Українській родини» подякували федерації за прийняття до лав організації та висловили сподівання на плідну співпрацю.

Читайте також: В Центральному архіві зарубіжної україніки розповіли про українські наукові осередки в Європі

Як відомо, на території Туреччини діє 14 українських громадських організацій, всі вони входять до складу Координаційної ради українських громад Туреччини.

ГО «Українська родина» - одна з найстарших українських спілок в Туреччині.

Фото: Світова федерація українських жіночих організацій в Facebook