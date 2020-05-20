ГО «Українська родина» з Анталії стала членом Світової федерації українських жіночих організацій
Укрінформ
Громадська організація «Українська родина» в Туреччині стала новим членом Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО).
Про це повідомляється на сторінці федерації в Facebook.
«Щиро вітаємо з прийняттям до СФУЖО нового члена – ГО «Українська родина» з Туреччини, яка діє в м. Анталія», - йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення було ухвалене 19 травня Світовою управою СФУЖО.
В «Українській родини» подякували федерації за прийняття до лав організації та висловили сподівання на плідну співпрацю.
Як відомо, на території Туреччини діє 14 українських громадських організацій, всі вони входять до складу Координаційної ради українських громад Туреччини.
ГО «Українська родина» - одна з найстарших українських спілок в Туреччині.
Фото: Світова федерація українських жіночих організацій в Facebook