В Індії вийшла збірка віршів української поетеси

В Індії вийшла друком поетична збірка «У полоні життя» представниці Асоціації українців в Індії Марини Акрам.

Про це йдеться на сторінці авторки в Facebook.

«Перші зразки збірки «У полоні життя @InCaptivityOfLife» побачили світ в Індії. Електронний варіант книги частинами вже публікується і незабаром з'явиться у продажу», - зазначила Марина Акрам.

Вона подякувала за підтримку і допомогу своїй родині, дружині посла України в Індії Наталії Полісі, Українській громаді в Республіці Індія «Ukrainians of India.Українці Індії», спонсорам, філологам друзям тощо.

Як зазначила поетеса, першими читачами її творів були представники української громади. «Україночки з Індії і з інших країн, мої любі дівчата, моя перша аудиторія, мої перші читачі, прихильники і критики - завдяки вам і вашій підтримці почалися складатися перші віршовані рядки про нас, українок у світі, відірваних від дому! Сердечно вам дякую!», - написала авторка збірки.

Марина Акрам висловила сподівання, що «рано чи пізно паперовий варіант цієї збірочки, хай і маленьким тиражем, з'явиться в Україні».

«Українська поезія, що народилася в Індії. Ця книга для тих, хто змушений жити далеко від рідної країни. Ця книга – це голос серця, голос душі», - йдеться на обкладинці.

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Як зазначається, Марина Акрам за освітою інженерка. Народилася у смт Оржиця Полтавської області, Україна. Останні 20 років проживає в Індії. Є однією із засновниць Асоціації українців в Індії «Світанок». Має чоловіка і двох дітей.

Як повідомляв Укрінформ, українці в Індії з нагоди Всесвітнього дня вишиванки презентували пісню «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку. Авторкою тексту стала Марина Акрам.

Фото: Марина Акрам у Facebook