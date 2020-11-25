Вірші української поетеси з Індії увійшли до нового літературного альманаху

Поезії співзасновниці Асоціації українців в Індії Марини Акрам стали частиною літературного альманаху «Політ моїх думок», що вийшов у листопаді.

Про це повідомила поетеса на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Моє маленьке свято - вдруге кілька сторіночок з моїми рядочками у новому літературному альманасі "Політ моїх думок" видавництва книг "Лілія"», - зазначила Акрам.

Вона нагадала, що її поезії також було розміщено цього року в альманасі «Дивокрай» згаданого видавництва, який вийшов в Україні і був приурочений до 29-ї річниці Дня Незалежності.

«Залишається дочекатися моменту, коли зможу потримати альманахи в руках. А поки мої думки летять з думками інших авторів Україною. Приємно!», - додала Акрам.

Як зазначається, збірка «Політ моїх думок» присвячено поняттям гармонії, життєвої мудрості, осмисленню відносин між людьми, кохання, любові до батьків, дітей, родини та Батьківщини – усім поняттям, які нас надихають.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у жовтні вийшла друком перша поетична збірка Марини Акрам «У полоні життя». Видання цієї збірки стало своєрідним символом єднання двох країн - України і Індії, зауважила авторка.

У червні збірка Акрам «У полоні життя» вийшла в Індії. «Українська поезія, що народилася в Індії. Ця книга для тих, хто змушений жити далеко від рідної країни. Ця книга – це голос серця, голос душі», - йдеться на обкладинці.

Співзасновниця Асоціації українців в Індії стала авторкою текстів до презентованих українцями в Індії пісні «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку та балади «Калинонька», яка взяла участь у VI міжнародному фестивалі української культури "Ucrania Fest 2020" (17-23 серпня 2020, Київ-Барселона).

А вірш Акрам «Мальви» український композитор Віктор Марушка перетворив на однойменну пісню.

Як повідомлялося, Акрам за освітою інженерка. Народилася у смт. Оржиця Полтавської області, Україна. Останні 20 років проживає в Індії. Є однією із засновниць Асоціації українців в Індії «Світанок». Має чоловіка і двох дітей.

Як повідомлялося, співзасновниця Асоціації українців в Індії стала авторкою текстів до презентованих українцями в Індії пісні «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку та балади «Калинонька», яка взяла участь у VI міжнародному фестивалі української культури "Ucrania Fest 2020" (17-23 серпня 2020, Київ-Барселона).

Фото: Iryna Markova, сторінка МариниАкрам в Фейсбуці