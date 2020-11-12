Вірш «Мальви» української поетеси з Індії став піснею

Український композитор Віктор Марушка написав пісню «Мальви» на слова співзасновниці Асоціації українців в Індії, поетеси Марини Акрам.

Про це авторка слів написала на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Нещодавно сталася приємна подія. Закарпатський композитор Віктор Марушка звернув увагу на деякі з моїх віршів», - написала поетеса.

Вона розповіла, що спочатку музиканту трапилася її поезія «Пізнє щастя». «Він захопився і створив мелодії на кілька віршів. Найбільше, за словами композитора, його захопив вірш "Мальви". На прохання композитора я дописала кілька варіантів приспівів, з яких він вибрав ті, які йому видалися найбільш вдалими», - зазначила Акрам.

Вона додала: «Ми довго не могли знайти аранжувальника пісень, але буквально днями я отримала від пана Віктора відеозапис пісні у виконанні пані Світлани Гнетило, який і пропоную до вашої уваги. Мелодія, а найбільше - виконання, стало для мене гарним сюрпризом. Я аж ніяк не сподівалася, що вірш "Мальви" може звучати і так — класично! Дякую Вам, Вікторе Івановичу!», - поділилася поетеса.

Акрам розповіла, що перед «Мальвами» Марушка вже почав опрацьовувати її вірші «Я літаю» і «Пізнє щастя», на який також звернула увагу композиторка і музикантка Лариса Онищенко. Поетеса пообіцяла вже незабаром представити після аранжування різні варіанти пісень на її слова.

Наразі Акрам запропонувала прослухати пісню «Мальви» (муз. Віктора Марушки, сл. Марини Акрам) у виконанні Світлани Гнетило.

У свою чергу, Марушка розповів місцевим ЗМІ про роботу над написанням пісні «Мальви» і зауважив, що це - новий вид діяльності для нього, бо пісень він до цього не писав ніколи.

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Як зазначається, Віктор Іванович Марушка - директор Виноградівської дитячої школи мистецтв ім.Бели Бартока. Заслужений працівник культури України, член Національної Ліги українських композиторів, досвідчений педагог, музикант, диригент, аранжувальник-інструменталіст.

Відео: Марина Акрам