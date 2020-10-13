В Україні вийшла друком збірка віршів українки з Індії Марини Акрам

В Україні вийшла друком поетична збірка «У полоні життя» співзасновниці Асоціації українців в Індії Марини Акрам.

Про це йдеться на сторінці авторки в Фейсбуці.

«В Україні вийшла друком моя перша невеличка збірка віршів «У полоні життя». Я хочу висловити найсердечніші слова подяки тим, хто дозволив цій книжечці народитися в Україні. Тим, хто взяв організаційну й фінансову участь, допоміг порадами», - зазначила Акрам.

Видання цієї збірки стало своєрідним символом єднання двох країн - України і Індії, зауважила авторка.

Акрам, серед іншого, висловила подяку «тим, хто дозволив цій збірці народитися в Україні» – Товариству «Україна - Індія» в особі голови Товариства В. Ничипорука.

«Щиро вдячна Вам за Вашу працю, Ваше прагнення наведенню місточків у культурно-просвітницькій сфері між Україною і Індією, такими далекими, але такими близькими», - зауважила поетеса.

Слова вдячності вона висловила «головному спонсору проєкту єднання двох країн, втіленому у цій збірці» Раму Данге, редакторам та видавцеві - тов. «Четверта хвиля».

Авторка також подякувала «усім моїм рідним, родичам, друзям, україночкам і українцям з Індії, Канади, Австралії, Німеччини, Туреччини та інших країн» та всім іншим, хто читав її віршовані рядочки в Фейсбуці, писав коментарі, реагував, критикував, виправляв тощо за підтримку і «за те, що завдяки вам всім і народилася ця книга».

Як повідомляв Укрінформ, у червні в Індії вийшла друком поетична збірка «У полоні життя» Марини Акрам. Також почав публікуватися частинами електронний варіант книги.

Вона подякувала за підтримку і допомогу своїй родині, дружині посла України в Індії Наталії Полісі, Українській громаді в Республіці Індія «Ukrainians of India.Українці Індії», спонсорам, філологам друзям тощо.

Як зазначила поетеса, першими читачами її творів були представники української громади. «Україночки з Індії і з інших країн, мої любі дівчата, моя перша аудиторія, мої перші читачі, прихильники і критики - завдяки вам і вашій підтримці почалися складатися перші віршовані рядки про нас, українок у світі, відірваних від дому! Сердечно вам дякую!», - написала авторка збірки.

«Українська поезія, що народилася в Індії. Ця книга для тих, хто змушений жити далеко від рідної країни. Ця книга – це голос серця, голос душі», - йдеться на обкладинці.

Акрам за освітою інженерка. Народилася у смт. Оржиця Полтавської області, Україна. Останні 20 років проживає в Індії. Є однією із засновниць Асоціації українців в Індії «Світанок». Має чоловіка і двох дітей.

Як повідомлялося, співзасновниця Асоціації українців в Індії стала авторкою текстів до презентованих українцями в Індії пісні «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку та балади «Калинонька», яка взяла участь у VI міжнародному фестивалі української культури "Ucrania Fest 2020" (17-23 серпня 2020, Київ-Барселона).

Поезії Акрам увійшли також до цьогорічного літературного альманаху «Дивокрай», підготовленого до Дня Незалежності України.

Фото: Марина Акрам в Фейсбуці