Українка зі Швейцарії написала книгу про емігрантське життя, яке часом стає неоднозначною пригодою

Віра Нестерчук, яка мешкає в Швейцарії, написала засновану на реальних подіях і особистому досвіді книгу «Авантюрки на зеленій траві», де з гумором і самоіронією розповіла про життя на чужині.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці видавництва «Білка», в якому вийшло видання, передає Укрінформ.

«Зустрічайте новинку «Авантюрки на зеленій траві» — літературний дебют Віри Нестерчук. «Авантюрки» — історія, заснована на реальних подіях та особистому досвіді, сповнена неймовірних пригод, поворотів долі, самоіронії та філософської глибини», - зазначили у видавництві.

Як вказано в анотації, у книзі розповідається про те, як молода, вродлива й успішна жінка, професіоналка своєї справи піддається на вмовляння і погоджується на участь у державній «авантюрці» - офіційному працевлаштуванні за кордоном. На календарі -1993‐й рік, у паспорті молодої українки - штампик: «Виїзд у всі країни світу». Та офіційна складова не полегшила, а радше навпаки — ускладнила життя 40 дівчат, які наважилися випробувати долю й досягнути фінансового успіху на чужині. «Пригоди» українок починаються вже на кордоні, і тим халепам, здається, не буде кінця-краю.

«"Авантюрок" (саме так авторка називає випробування, що випадають на долю героїні книги) вистачило б не на одну оповідь — та чи всім буде до снаги їхнє подолання, чи у всіх знайдуться сили й оптимізм, працелюбність і впертість? Драматична жіноча доля, сповнена важкої праці, із втратами й перемогами, із коханням і зрадою, зі страхами й сміхом, водночас захоплює та вражає», - йдеться у дописі.

В цій осінній новинці від видавництва - тридцять авторських ілюстрацій, колажі з авторськими фотографіями та «ідеальна історія за реальними подіями», зазначається в соцмережі.

У видавництві додали: «"Авантюрки на зеленій траві" Віри Нестерчук — книга про те, як перетворити своє життя на реальну пригоду, якщо вже тобі випала доля опинитись на чужині. Пригоду яскраву, страшну, смішну а інколи й майже детективну. Де брати цей безкінечний оптимізм, коли здається весь світ проти тебе?».

Віра Нестерчук – українка, яка мешкає у Швейцарії. Інженерка, дизайнерка, художниця, відтепер — ще й письменниця, зазначається на сайті видавництва.

Народилася в 1957 році у сибірській тайзі. Донька українців, засуджених іще в підлітковому віці за допомогу воїнам УПА, а відтак — на десятиліття запроторених до радянських таборів та заслання, вирваних із рідної материнської землі й силоміць переселених у чужу, холодну, непривітну й безплідну.

У 1993 році за направленням бюро з працевлаштування молода українка вирушила працювати до Чехії. Закордонна пригода, що мала обмежитися одним роком, розтягнулася, як виявилося, на все життя.

Витримка й сила волі українки впродовж довгих років поневірянь і тяжкої фізичної праці загартовувалися в ситуаціях, що з них, здавалося, не було жодного виходу. Природна цілісність натури, працелюбність і людяність допомагали жінці долати життєві перешкоди, які, проте, зоставляли рубці й шрами в її душі.

Із часом авторка переїхала до Німеччини, а ще за сім років примхи долі закинули її до Швейцарії.

Нестерчук від 2014 року активно допомагає українській армії, фінансує проекти, що допомагають рятувати життя наших воїнів, нагороджена медаллю «За гідність та патріотизм».

Фото: Видавництво Білка в Фейсбуці