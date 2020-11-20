В Туреччині незабаром може з’явитися перший турецькомовний путівник Україною

Посольство в Туреччині та співзасновник сайту «Україна Інкогніта» Роман Маленков працюють над втіленням в життя ідеї про створення путівника по Україні турецькою мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Турецькій Республіці в Фейсбуці.

«Путівнику про Україну турецькою мовою бути!», - йдеться в дописі.

В дипустанові зазначили, що «значний інтерес турецького суспільства до історичних та культурних об’єктів нашої країни наштовхнув нас на ідею створення першого путівника про Україну турецькою мовою».

«Переконані, що з українським мандрівником, краєзнавцем, географом та справжнім знавцем туристичних вподобань турецького суспільства Романом Маленковим, який також є співтворцем фантастичного сайту «Україна Інкогніта», наш проєкт у надійних руках», - зауважили в посольстві.

Посол Андрій Сибіга на своїй сторінці в Фейсбуці розповів, що «Роман (Маленков – ред.) відгукнувся на наш заклик (нещодавній пост) щодо видачі першого путівника про Україну турецькою мовою. І завітав до посольства як з конкретним контентом (проєктом видання), так і справжньою «державницькою» позицією».

«Тепер переконаний, що в короткій перспективі в Туреччині нарешті з’явиться путівник про Україну турецькою мовою - понад 300 тис. туристів щороку з Туреччини до України на це заслуговують!», - зазначив Сибіга.

Як додали в дипустанові, туристичні потоки між Україною та Туреччиною стрімко зростають. Понад 1,5 мільйони українських туристів щороку відвідує Туреччину.

Фото: Укрінформ, Andrij Sybiha в Фейсбуці