У Чернівцях створили нову атракцію для туристів-шанувальників селфі

У Чернівцях створили нову атракцію для туристів-шанувальників селфі

Укрінформ
На Буковині розробили новий туристичний маршрут "Selfie in Chernivtsi", до якого ввійшли найкращі для селфі локації міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради

"Департамент розвитку міської ради в межах "Тижня туризму в Чернівцях" та з нагоди святкування Дня міста презентував новий туристичний маршрут "Selfie in Chernivtsi". Селфі-маршрут – це незвичний погляд на звичну екскурсію, особливістю якого є  можливість пройти маршрут як самостійно з путівником і зробити собі селфі на всіх локаціях, так і групою з екскурсоводом та фотографом", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екскурсанти дізнаються факти з історії міста та отримають від фотографа поради, як зробити цікаві селфі, фотосесію за маршрутом та згодом – вітальну листівку з Чернівців Укрпоштою зі своїм фото.

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Усі охочі можуть ознайомитися з маршрутом у туристично-інформаційному центрі, що на центральному вході в Ратушу, або на Google Maps за посиланням.  https://cutt.ly/cf61Skw

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