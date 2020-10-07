У Чернівцях створили нову атракцію для туристів-шанувальників селфі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради.
"Департамент розвитку міської ради в межах "Тижня туризму в Чернівцях" та з нагоди святкування Дня міста презентував новий туристичний маршрут "Selfie in Chernivtsi". Селфі-маршрут – це незвичний погляд на звичну екскурсію, особливістю якого є можливість пройти маршрут як самостійно з путівником і зробити собі селфі на всіх локаціях, так і групою з екскурсоводом та фотографом", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що екскурсанти дізнаються факти з історії міста та отримають від фотографа поради, як зробити цікаві селфі, фотосесію за маршрутом та згодом – вітальну листівку з Чернівців Укрпоштою зі своїм фото.
Усі охочі можуть ознайомитися з маршрутом у туристично-інформаційному центрі, що на центральному вході в Ратушу, або на Google Maps за посиланням. https://cutt.ly/cf61Skw