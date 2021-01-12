Український «Щедрик» залунав на гінді

Українці в Індії переклали всесвітньо відому українську колядку «Щедрик» мовою гінді.

Відповідне відео виклала співзасновниця Асоціації українців в Індії, поетеса Марина Акрам на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Метою дослівного перекладу української народної пісні "Щедрик" на гінді було просвітлити (познайомити) аудиторію з культурно-історичним надбанням України, оригінальними словами пісні, яка є всесвітньо відома та знана як “Carol of the Bells”», - розповіла Акрам у підписі до ролика.

Колядку на гінді виконали Аліна Долгополова, Христина Мазумдер та Олена Зиміна. Ідея, адаптація тексту та відеомонтаж належать Марині Акрам.

Як зазначила співзасновниця Асоціації українців в Індії, поштовхом для створення цього відеопроєкту став переклад оригінального тексту «Щедрика» перекладачкою Оленою Андросовою на англійську мову.

«Це наша перша скромна спроба заспівати «Щедрика» на гінді. На заваді став карантин, розкиданість по країнї, неможливість студійного запису. Ми сподіваємося, що нам вдасться повторити «Щедрик» у більш сприятливих умовах», - зауважила Акрам.

Звісно ж, для того, щоб зрозуміти повний сенс традиції щедрування та колядування, а також сенс самої щедрівки, треба глибоко вивчати культуру України і свят зокрема, вважає співзасновниця Асоціації українців в Індії.

«Можливо, наш індомовний «Щедрик» і стане для когось відправною точкою у пізнанні надзвичайно багатого історично-культурного надбання України», - зазначила Акрам.

Вона також висловила сподівання, що їхнім перекладом української колядки зацікавляться знавці гінді, аби покращити цю версію.

«Українського «Щедрика» впізнають на всіх континентах світу. Сьогодні відомо понад 1000 варіантів пісні. Мелодія Миколи Леонтовича складена з 4 нот. А слова мають язичницьке коріння – з часів, коли Новий рік святкували навесні», - нагадала Акрам.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2020 року перша поетична збірка Марини Акрам «У полоні життя» вийшла в Індії. «Українська поезія, що народилася в Індії. Ця книга для тих, хто змушений жити далеко від рідної країни. Ця книга – це голос серця, голос душі», - йдеться на обкладинці.

У жовтні минулого року ця збірка вийшла друком в Україні. Видання книги поезій стало своєрідним символом єднання двох країн - України та Індії, зауважила авторка.

У грудні Акрам подарувала посольству України в Республіці Індія свою збірку віршів «У полоні життя».

Поезії Марини Акрам також увійшли до двох літературних альманахів в Україні - «Дивокрай» до Дня Незалежності України та «Політ моїх думок».

Крім того, співзасновниця Асоціації українців в Індії стала авторкою текстів до презентованих українцями в Індії пісні «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку та балади «Калинонька», яка взяла участь у VI міжнародному фестивалі української культури "Ucrania Fest 2020" (17-23 серпня 2020, Київ-Барселона).

А вірш поетеси «Мальви» український композитор Віктор Марушка перетворив на однойменну пісню.

Відео: Марина Акрам