Бібліотека посольства України в Індії поповнилася збіркою віршів поетеси з діаспори

Українська поетеса, співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам подарувала посольству України в Республіці Індія свою збірку віршів «У полоні життя».

Про це повідомляється на сторніці дипустанови в Фейсбуці.

«Сьогодні (9 грудня – ред.) украінська поетеса Марина Акрам подарувала посольству Украіни в Республіці Індія свою першу збірку поезій «У полоні життя», яка була опублікована цього року в Індії. Книга передана в бібліотеку дипустанови», - йдется в дописі.

В посольстві побажали авторці подальшоі творчоі наснаги.

У свою чергу, поетеса в соцмережі зазначила, що зробила свій перший автограф саме на презентованій посольству збірочці. Акрам також подякувала дружині посла Наталії Полісі за підтримку і завжди своєчасні поради та цінні ідеї.

Як повідомляв Укрінформ, у червні перша поетична збірка Марини Акрам «У полоні життя» вийшла в Індії. «Українська поезія, що народилася в Індії. Ця книга для тих, хто змушений жити далеко від рідної країни. Ця книга – це голос серця, голос душі», - йдеться на обкладинці.

У жовтні ця збірка вийшла друком в Україні. Видання книги поезій стало своєрідним символом єднання двох країн - України та Індії, зауважила авторка.

Поезії Марини Акрам також увійшли до двох літературних альманахів в Україні - «Дивокрай» до Дня Незалежності України та «Політ моїх думок».

Крім того, співзасновниця Асоціації українців в Індії стала авторкою текстів до презентованих українцями в Індії пісні «Мамин оберіг» про національну вишиту сорочку та балади «Калинонька», яка взяла участь у VI міжнародному фестивалі української культури "Ucrania Fest 2020" (17-23 серпня 2020, Київ-Барселона).

А вірш поетеси «Мальви» український композитор Віктор Марушка перетворив на однойменну пісню.

Як повідомлялося, Акрам за освітою інженерка. Народилася у смт. Оржиця Полтавської області, Україна. Останні 20 років проживає в Індії. Є однією із засновниць Асоціації українців в Індії «Світанок». Має чоловіка і двох дітей.

Фото: Марина Акрам, Embassy of Ukraine in the Republic of India в Фейсбуці