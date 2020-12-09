Українці в Індії зібрали кошти для співвітчизників в Ченнаї, які очікують на трансплантацію

Представники української громади Індії зібрали та передали в посольство України в Республіці Індія кошти і подарунки для співгромадян, які вже більше року чекають на трансплантацію в Ченнаї.

Про це написала учасниця збору, співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Щира подяка всім українцям в Індії, співробітникам посольства, всім, хто не залишився байдужим і своїм посильним внеском долучився до дарування гарного настрою на прийдешні свята (Дня святого Миколая, Нового року та Різдва) нашим українцям, які очікують на трансплантацію органів у Ченнаї», - написала Акрам.

Вона додала: «Сердечно бажаємо нашим українцям здійснення мрій. Нехай збудуться їх бажання, хай буде успішним лікування, швидким - одужання і радісним - повернення додому!».

Як зазначається, представники української діаспори в Індії зустрілися сьогодні в посольстві України з консулом Олександром Громовим і передали кошти співвітчизникам і подарунок маленькому хлопчику, «які наразі відірвані від своїх родин, від своїх домівок, бо вже впродовж 1-3-х років очікують на трансплантацію тут, в Індії».

Акрам подякувала всім, хто долучився до збору, і розповіла, що в громаді намагаються підтримувати українців в Індії, які цього потребують. «Минулого року спільно з посольством України ми брали участь у дипломатичному ярмарку, виручені кошти також були розділені між співвітчизниками, які потребували допомоги і нашої уваги», - написала українка.

Як розповіла Акрам, українці, які наразі очікують на трансплантацію в Індії, були направлені в цю країну в різний час за державною програмою МОЗ України на лікування. Однак, за її словами, з 2018 року українські пацієнти зіштовхнулися з тим, що Індія почала віддавати перевагу своїм громадянам у питанні надання донорських органів.

«Як результат, іноземні пацієнти (не лише українські) змушені роками очікувати в черзі на свої операції. Україна виділила кошти на лікування для цих пацієнтів, але ці кошти можуть використовуватися лише на медичні цілі. Проживання ж пацієнти сплачують тут за власний рахунок», - зазначила Акрам.

Вона додала, що цього року карантин через пандемію коронавірусу COVID-19 став на заваді проведенню ярмарку. «Посольство виділило кожному пацієнту одноразову матеріальну допомогу, дозволену законом, а також всі співробітники дипустанови зібрали кошти та передають різні подарунки до Дня святого Миколая, Нового року та Різдва», - зазначила Акрам.

Вона побажала всім гарного настрою і щасливих свят і додала: «Надзвичайно приємно знати, що з наших долонь полине добро і тепло тим, хто наразі цього потребує».

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Як повідомляв Укрінформ, в українській громаді Індії 4 грудня оголосили збір коштів на невеличкі подарунки для співгромадян, які чекають на пересадку органів в індійському Ченнаї.

Марина Акрам звернулася до всіх охочих з пропозицією долучитися до збору коштів (готівка, вітальна листівка, лист підтримки, подаруночок або переказ по Індії, які представники громади 9 грудня передадуть українському консулу, а він - українцям у Ченнаї.

Збір тривав до 9 грудня.

Фото: Марина Акрам