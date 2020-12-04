Українці в Індії збирають кошти на різдвяні подарунки для співгромадян у лікарні Ченнаї

Українці, що мешкають в Індії, оголосили збір коштів на невеличкі подарунки для співгромадян, які чекають на пересадку органів в індійському Ченнаї.

Про це написала співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Дорогі друзі, цього року ми можемо подарувати трішки радості на Миколая, Новий рік та Різдво для хворих українців, які очікують на пересадку органів у Ченнаї. Маленький подарунок - це промінчик радості від серця до серця, який інколи просто необхідний, коли іншому тяжко. Долучайтеся!», - написала Акрам.

Вона звернулася до всіх охочих: «Просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів (готівка, вітальна листівка, лист підтримки, подаруночок або переказ по Індії (звертайтеся через месенджери), які ми передамо 9 грудня нашому консулу, а він - українцям у Ченнаї. Збір проводитиметься до 9 грудня».

Можна долучитися також переказами по Україні (обмеження по терміну переказу немає), використовуючи українські картки.

Детальніше про це - в дописі Акрам.

Фото: Укрінформ, сторінка Марини Акрам в Фейсбуці