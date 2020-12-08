Діаспора в Бельгії зібрала кошти на кисневі концентратори для України

Об'єднання українок Бельгії (ОУБ) зібрало та переказало в Україну 1605 євро на придбання кисневих концентраторів, необхідних для лікування хворих з COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці ОУБ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Наших 1205 євро (40600 гр.) вже на рахунку Фонду «Свої». Щиро дякуємо всім жертводавцям!», - повідомила 7 грудня голова Об'єднання українок Бельгії Наталія Осташ.

У середу, 2 квітня, в ОУБ переказали перших 400 євро (13520 грн) на рахунок Фонду «Свої», зазначається в соцмережі.

Збір коштів тривав з листопада до 4 грудня. «Гарна новина до Дня волонтерів (Міжнародного дня волонтерів - ред.). Ми назбирали набагато більше, ніж на один кисневий концентратор! Збір коштів завершено. На рахунок ОУБ поступило 1605 євро», відзвітували в Об'єднання українок Бельгії в соцмережі та подякували всім, хто долучився.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Об'єднання українок Бельгії (ОУБ) оголосило збір коштів на придбання кисневих концентраторів для України, необхідних для лікування хворих з COVID-19.

Як зазначила голова ОУБ Наталія Осташ, ціна одного концентратора становить більше 1000 євро.

«Наша організація, «Об’єднання українок Бельгії» (UFUB Asbl) надає свій рахунок для пожертв», - зазначила Осташ, додавши реквізити, утому числі, і благодійного фонду «Свої».

Вона також передала велику подяку від імені благодійного фонду «Свої» і Лесі Литвинової всім, хто долучається.

Раніше в соцмережі голова ОУБ написала, що благодійний фонд «Свої» та його керівниця, Народний Герой України Леся Литвинова просять про допомогу, адже в Україні катастрофічно не вистачає кисню й концентраторів - апаратів, які постачають його хворим. Як зауважується, вартість концентратора для простого українця недоступна.

Фото: СТК Photo / Укрінформ