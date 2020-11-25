У Бельгії збирають гроші на кисневі концентратори для України

Об'єднання українок Бельгії (ОУБ) оголосило збір коштів на придбання кисневих концентраторів для України, необхідних для лікування хворих з COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці об’єднання в Фейсбуці.

Як розповіла голова ОУБ Наталія Осташ, наразі на рахунок об’єднання надійшло вже 445 євро. За словами Осташ, ціна одного концентратора становить близько 1200 євро. «Ми ще не назбирали навіть на один такий пристрій. Але впевнено рухаємося в цьому напрямку», - додала голова ОУБ.

Вона також передала велику подяку від імені благодійного фонду «Свої» і Лесі Литвинової всім, хто долучається. «Збір коштів продовжуємо», - написала Осташ і нагадала номер рахунку.

Раніше в соцмережі голова ОУБ написала, що благодійний фонд «Свої» та його керівниця, Народний Герой України Леся Литвинова просять про допомогу, адже в Україні катастрофічно не вистачає кисню й концентраторів - апаратів, які постачають його хворим. Як зауважується, вартість концентратора для простого українця недоступна.

«Наша організація, «Об’єднання українок Бельгії» (UFUB Asbl) надає свій рахунок для пожертв», - зазначила Осташ, додавши реквізити, утому числі, і благодійного фонду «Свої».

«Будь-яка сума важлива і потрібна, тому що ці кошти допоможуть спасти комусь життя. Дякуємо всім небайдужим. Бережіть себе і своїх близьких», - зазначила голова ОУБ.

Фото: СТК Photo / Укрінформ