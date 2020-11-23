В Нью-Йорку збирають кошти на кисневі концентратори для України

Українські волонтери в Нью-Йорку продовжують збір коштів на купівлю 18 кисневих концентраторів для лікарень у Львові, Одесі та Харкові.

Волонтерам вже вдалося зібрати майже 11 тисяч доларів, а перші концентратори вже передано, зокрема, до лікарні в Харкові, повідомляє Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

«Кілька тижнів тому українці в Нью-Йорку розпочали збір коштів на купівлю 18 кисневих агрегатів для Львова, Харкова та Одеси. За цей час сотні українців та американців зробили пожертви від 10 до 500 доларів, аби більше хворих на ковід в Україні могли нормально дихати.

Членкиня наглядової ради громадської організації «Разом» українки Марія Генкін мешкає в кількох метрах від однієї з найбільших лікарень Мангеттена. Вона показує на цистерну з киснем і розповідає: «Ось ми стоїмо тут, біля американського госпіталя, і бачимо кисень, який з’явився у березні і стоїть тут весь цей час. В Україні кисень до багатьох лікарень підвозять у балонах».

Валентина Табака – завідувачка відділення ран в одному з госпіталів Нью-Джерсі. Вона працює з різними хворими, у тому числі й на ковід.

Лікарка розповідає, що в усіх американських лікарнях працює централізована система подачи кисню, яка має дуже розгалужену мережу. «Кисень підведений практично до кожного ліжка, де є пацієнт. В будь-яку хвилину медичний персонал може підключити цей кисень до хворого», - пояснює Табака.

Саме невтішні новини з України про нестачу кисню в лікарнях підштовхнули Генкін та інших волонтерів громадської організації «Разом» розпочати збір коштів на купівлю кисневих концентраторів.

Активісти з Нью-Йорка знайшли громадські організації в Одесі, Львові та Харкові, які опікуються лікарнями та хворими на ковід, та запропонували їм свою допомогу.

Алла Фещенко – представниця однієї з них. Вона є координаторкою адресної допомоги благодійного фонду «Станція Харків». Жінка розповідає, що через пандемію збирати кошти на благодійні проєкти в Україні стало важче. Саме тому вони дуже вдячні американським українцям за допомогу.

За її словами, чотири концентратори волонтери передали 25-й міській лікарні, в якої немає кисневих трас і в якої не було концентраторів.

За словами Генкін, до збору коштів долучилися не лише українці, які мешкають в Нью-Йорку.

Жінка сподівається, що проєкт буде продовжено. Більш того, волонтери тепер хочуть зосередити свою увагу не на великих, а на маленьких містах, де ситуація із забезпеченням киснем ще гірша.

Генкін закликала місцеві громадські організації писати до ГО «Разом» про ці потреби.

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Волонтери подякували всім, хто вже підтримав збор коштів. «А ми продовжуємо збирати пожертви, бо кожен апарат - це людське здоров'є та життя. Долучайтеся: https://www.facebook.com/donate/847539512658809/», - закликали волонтери Razom for Ukraine в соцмережі.

Друга партія кисневих концентраторів призначена для Львова, повідомляється на сторінці Razom for Ukraine в Фейсбуці.

Відео: Голос Америки