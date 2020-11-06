Українці в США починають збір коштів до Різдва для дітей загиблих героїв АТО

Фундація «Ангелик», що базується у Сан-Франциско, в Каліфорнії, поставила за мету зібрати 30 тис. доларів, аби до Різдва надіслати допомогу 600 українським дітям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що збором коштів займаються емігранти з України. Наталя Аньйон, Ярема Кузишин і Леся Кастілло є членами організації «Громада» і Фундації «Ангелик».

«Ми збираємо пожертви, ми організовуємо різні благодійні події і ми збираємо так, щоб до різдвяних свят ми могли послати по 50 доларів на дитину. Тим сім'ям, де мама чи батько віддали своє життя на війні», - розповіла співзасновниця організації Аньйон.

Заважується, що гроші для дітей благодійники збирають уже кілька років. Торік їм вдалось передати понад 15 300 доларів для більш як 300 дітей в різних областях України.

Головним джерелом коштів організації стали збори під час благодійних подій, які влаштовували серед діаспори у Сан-Франциско. Та 2020-тий рік став викликом — більшість подій довелося скасувати.

«В період пандемії ми відмінили всі наші події, відповідно, ми будемо робити всі наші фандрейзинги через інтернет-платформи, через Фейсбук, оголошення розсилки. Мінімум 30 тисяч доларів, щоб подвоїти ці наші показники, як ми хочемо. Це наша ціль. Я думаю, якщо кожен проникнеться ідеєю, ми можемо і в рази більше це зробити», - стверджує фінансовий директор організації Кузишин.

Збір коштів онлайн організатори планують почати в листопаді.

«Коли ми отримали інформацію, як зібрались жіночки, щоб отримати кошти, які ми переслали, то просто хотілось плакати. Але ми щасливі що вони знають, що вони не одні, що вони знають, що ми про них не забули, що люди на іншому кінці світу думають про них, турбуються, знають про їхню пожертву, що вони віддали найдорожче - це життя батька”, - розповідає співзасновниця організації Кастілло.

Успішним прикладом благодійництва онлайн став концерт до дня Незалежності, який фундації «Ангелик» вдалось організувати у серпні. Зібрані кошти передали на стипендію для студентки, чий батько віддав життя за Україну на війні. Та тепер мова йде про 600 дітей, тож благодійники сподіваються на ще активнішу мобілізацію діаспори.

Фото: Голос Америки