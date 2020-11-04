В Торонто збиратимуть допомогу «від Миколая» для малозабезпечених дітей та сиріт в Україні

Міжнародна громадська організація українців «Четверта Хвиля» проведе 8 листопада благодійну акцію «Святий Миколай - дітям України» зі збору речей дітям з нужденних сімей та в дитячі будинки в Україні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.

Речі для відправки прийматимуть у церкві Святого Димитрія за адресою: 135 La Rose Ave, Etobicoke, ON M9P 1A6, Canada. До участі в акції запрошуються усі охочі.

Як зазначається, можна приносити: одяг та взуття, у гарному стані чи нові (рукавички, шкарпетки та інше); канцтовари та речі для школи і творчості; засоби особистої гігєни; сувеніри з канадською символікою; інші речі, що можуть стати в нагоді дітям, порадувати їх чи подарувати відчуття свята.

Організатори акції звернулися до охочих взяти участь в зборі допомоги з проханням завчасно спакувати речі в пакети чи торби та підписати стать і вік тих, для кого вони згодяться (наприклад: дівчинка 7-8 років), або зазначити, що міститься в пакунку (наприклад: фломастери, ручки, блокноти) для того, аби було простіше формувати посилки для відправки в Україну.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (416) 251 2244 чи написавши на електронну адресу: canadafourthwave@hotmail.com.

Як зазначається на сторінці МОУГ «Четверта Хвиля» в Фейсбуці, благодійну акцію організовують разом з партнерами і благодійниками.

«В часи, сповнені обмежень через ситуацію в світі з ковідом, нам вдалося залучити кошти на нашу доброчинну діяльність та організувати акцію, яка має на меті подарувати свято Святого Миколая потребуючим дітям в Україні. Ми плануємо відіслати подарунки від Святого Миколая в Україну, це будуть посилки як в дитячі будинки так і адресні посилки дітям загиблих українських воїнів», - йдеться у дописі.

Як зазначається, приймаються також грошові внески, які спрямують на оплату послуг пересилки подарунків, та допомога волонтерів.

Фото: Fourth Wave Canada/ МОУГ «Четверта Хвиля»