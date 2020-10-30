Українська діаспора розпочала міжнародну акцію

Українська діаспора розпочала міжнародну акцію "Подаруй дитині радість"

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Укрінформ
Організація українців у Португалії "Добре серце" з Португалії організовує міжнародну акцію "Подаруй дитині радість", в рамках якої проходить збір подарунків для дітей України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «Діло»

Зазначається, що небайдужі українці з Австралії, Англії, Америки, Латвії, Ірландії, Іспанії і Португалії збирають подарунки для українських дітей.

Так, за словами волонтерки і головної організаторки акцій Валентини Тимчук, 24 жовтня з Португалії вже відправили 60 кілограмів подарунків на День святого Миколая. 

Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року більше 100 учнів отримали наплічники та шкільне приладдя в рамках благодійного проєкту «Портфелик від діаспори» із забезпечення канцтоварами школярів – дітей воїнів АТО/ООС, з багатодітних та малозабезпечених родин Львівщини. Ініціатором акції виступили португальські українці з асоціації «Добре серце».

Фото з сайту dilo.net.ua

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