У Кракові генконсул і керівники українських організацій обговорили культурно-освітні потреби громади

Генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський провів 4 лютого зустріч з керівниками українських організацій.

Про це повідомляє пресслужба генконсульства, передає Укрінформ.

У зустрічі, що відбулася в приміщенні генерального консульства України в Кракові, взяли участь Войнаровський, співробітники генконсульства, новообраний голова Краківського осередку Об’єднання українців Польщі (ОУП) Андрій Олійник, голова ГО «Зустріч» Олександра Запольська та співзасновниця Фундації масових видовищ (ФМВ) Надія Мороз-Ольшанська.

«Основною темою бесіди було обговорення актуального стану та проблематики забезпечення культурно-освітніх потреб українців, які проживають у консульському окрузі установи, та пошуку шляхів взаємодії для вирішення найбільш нагальних для них питань», - зазначається у повідомленні.

Під час розмови генконсул також обговорив з представниками української громади необхідність консолідації зусиль для збереження місць національної пам’яті, у тому числі, реновації пам’ятних таблиць видатним українцям - Митрополиту УГКЦ Андрею Шептицькому та письменнику Василю Стефанику в місті Кракові.

Важливою темою розмови було обговорення спільного відзначення 30-річчя Незалежності України в складних рамках пандемічних обмежень.

Також відбувся обмін думками щодо координації дій, спрямованих на протидію інформаційній пропаганді РФ на території РП як елемента гібридної війни проти України.

Присутній на зустрічі консул Максим Музичко поінформував її учасників про результати попередньо проведених ним консультацій з Управлінням культури та національної спадщини Краківської міської ради. Зазначені консультації стосувалися питання допомоги українським громадським організаціям та об’єднанням з боку мерії у реалізації спільних культурно-освітніх та мистецьких проєктів, а також перспектив проведення найближчим часом онлайн-зустрічі представників українських ГО з міськими посадовцями для обговорення стратегії взаємодії на 2021 рік.

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Як повідомляв Укрінформ, генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський відвідав 1 лютого з робочою поїздкою місто Лігниця Нижньосілезького воєводства, під час якої зустрівся з адміністрацією міста, освітянами та представниками української громади з метою обговорення культурно-освітніх потреб місцевих українців.

Фото: krakow.mfa.gov.ua