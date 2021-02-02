Вандалізм у Перемишлі: Україна звернулася з нотою до Польщі

Дипломатичне представництво України в Польщі рішуче засудило знищення у центрі Перемишля меморіальної таблички на честь української, польської та єврейської діячок Олени Кульчицької, Вінценти Тарнавської та Гелени Дойч.

Як повідомили кореспондентові Укрінформу в Посольстві України у Польщі, українське диппредставництво звернулося з нотою до МЗС Польщі, в якій закликало польську владу оперативно розслідувати факт знищеної таблички.

“У зв’язку зі знищенням таблиці Посольство звернулося з нотою до МЗС Польщі, у якій рішуче засудило цей акт вандалізму та закликало до його оперативного розслідування правоохоронними органами РП”, - наголосили в українському диппредставництві.

Зазначається, що Посольство України в РП і Генеральне консульство України в Любліні перебувають у контакті з правоохоронними органами Перемишля та головою відділу Об'єднання українців у Польщі в Перемишлі Ігорем Горківим з приводу цього акту вандалізму.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на вівторок невідомі вандали розбили у центрі Перемишля меморіальну табличку на честь української, польської та єврейської діячок Олени Кульчицької, Вінценти Тарнавської та Гелени Дойч. Цю табличку було встановлено у вересні минулого року на будинку у центрі Перемишля, де вони проживали наприкінці XIX – на початку XX століття. Згоду на встановлення таблички дали мешканці будинку, а також відділ архітектури Підкарпатського воєводства. Свої застереження щодо змісту таблички висловив Інститут національної пам’яті Польщі. В ІНП Польщі зазначили, що прізвище Олени Кульчицької на табличці є елементом пропагування комунізму у публічному просторі. Як зауважили в ІНП, Кульчицька була активною комуністичною діячкою в СРСР, зокрема депутатом Верховної Ради УРСР в 1951-1956 роках.

Читайте також: Поліція Умані порушила справу через пошкодження меморіальної стіни воїнам АТО

Проти встановлення цієї меморіальної таблички у Перемишлі виступали також польські націоналістичні організації.

Олена Кульчицька була відомою українською художницею, Вінцента Тарнавська – польська громадська діячка епохи відновлення незалежності Польщі, Гелена Дойч – відома американська психоаналітик єврейського походження.

Фото: Centrum światów jest tutaj, Facebook