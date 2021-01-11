Поліція Умані порушила справу через пошкодження меморіальної стіни воїнам АТО

Поліція Умані на Черкащині відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження меморіальної стіни воїнам АТО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МВС.

Як нагадали у відомстві, 8 січня до Уманського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про пошкодження меморіальної стіни воїнів АТО на вулиці Небесної Сотні. На місці події слідчо-оперативна група встановила факти пошкодження 3 фотокарток та прожектор, який підсвічував Обеліск Слави.

Поліцією Умані відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Читайте також: В Умані вандали пошкодили стелу загиблим учасникам АТО

Зазначається, що нині правоохоронці спільно з громадською організацією «Уманська спілка учасників АТО» проводять заходи для встановлення зловмисників, причетних до вчинення правопорушення.

Читайте також: Вандали намагалися розмалювати Меморіал Небесної сотні у Львові

Як повідомлялося, в Умані у жовтні 2018 року було відкрито пам’ятний знак землякам, загиблим в зоні АТО, з викарбуваними іменами 20 загиблих уродженців Умані та району.