Вандали намагалися розмалювати Меморіал Небесної сотні у Львові

Львівські патрульні затримали посеред ночі двох жителів столиці, які наносили графіті на підпірну стіну Меморіалу Небесної сотні у Львові.

Про це повідомляє патрульна поліція Львова у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні близько 3-ї години ранку патрульні 4 батальйону, проїжджаючи біля Меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні, помітили двох осіб, які наносили графіті на підпірну стіну. Ними виявилися 20-річний молодий чоловік та 19-річна дівчина з міста Києва. Біля них стояли балончики з фарбою. Вони не заперечували свого вчинку», – йдеться у повідомленні.

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Осіб супроводили в Галицький відділ поліції, де дільничний склав на них протоколи за ст.152 (Порушення благоустрою територій населених пунктів) КУпАП. Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації.

Фото: Патрульна поліція Львівської області, Фейсбук