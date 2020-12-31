На Миколаївщині вандали осквернили близько 100 могил на цвинтарі

У Вітовському районі Миколаївської області вандали осквернили близько 100 могил на сільському цвинтарі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

"30 грудня до поліції звернувся староста села Прибузьке Вітовського району з повідомленням про те, що на сільському кладовищі невідомі осквернили близько 100 могил", - інформує поліція.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вживають заходів із встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.